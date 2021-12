Schlechtes Weihnachtsgeschäft für Hotelbesitzer

Hotels und Restaurants im Norden des Landes klagen nach Angaben des Hotel- und Gaststättenverbandes über ein voraussichtlich schlechtes Weihnachtsgeschäft. Wegen der vierten Corona-Welle und der neuen Hygieneregeln hätten viele Gäste ihre Buchungen abgesagt. Im Hotel Villa Vinum in Cochem haben nach eigenen Angaben 98 Prozent der Gäste storniert. Sebastian Schulz hat das Hotel erst im vergangenen Jahr übernommen. Für ihn käme die Situation einem Lockdown gleich, jedoch ohne Hilfen vom Staat, sagt Schulz. Ginge die Situation bis in den Frühling, wäre das für ihn der Ruin. Auch das Loreleyhotel Fetz in Dörscheid sieht die Lage als katastrophal an. Durch die Stornierungen würden dem Hotel Umsätze von über 70.000 Euro fehlen. Hotelier Marcus Fetz nennt es einen Lockdown light. Weihnachtsfeiern und Tagungen würden fast komplett ausfallen. Das melden auch das Hotel Schloss Burgbrohl in der Eifel und das Hotel Heinz in Höhr-Grenzhausen im Westerwald.