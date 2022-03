Rund um den Nürburgring in der Eifel kam es am Wochenende zu zahlreichen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Wie die Polizei mitteilte, müssen 105 Motorrad- und Autofahrer mit einem Verwarnungsgeld rechnen. Auf 45 Verkehrsteilnehmer komme ein Bußgeld zu. Zwei Autofahrern drohe ein Fahrverbot. Am schnellsten sei ein Auto unterwegs gewesen. Das Fahrzeug sei in der 50er-Zone mit 105 Kilometer pro Stunde geblitzt worden.