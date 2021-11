per Mail teilen

Im Westerwald haben sich in den vergangenen Tagen viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Kreisverwaltung spricht von einem massiven Anstieg der Fälle.

Innerhalb eines Tages sind nach Angaben des Kreises 116 neue Coronafälle beim Gesundheitsamt in Montabaur gemeldet worden. Das sei ein neuer Höchstwert seit Beginn der Pandemie. Das Gesundheitsamt ist deshalb überlastet: Zurzeit seien die Mitarbeiter weder in der Lage, infizierte Personen schnell zu kontaktieren, noch eine Kontaktnachverfolgung durchzuführen, heißt es in einer Mitteilung.

Gesundheitsamt appelliert an Eigenverantwortung

Stattdessen appelliert die Behörde an die Eigenverantwortlichkeit der Infizierten und bittet positiv getestete Personen und ihre nicht vollständig geimpften oder genesenen Kontaktpersonen, selbstständig in Quarantäne zu gehen.

Die Quarantänepflicht bestehe auch ohne unmittelbaren Anruf aus dem Gesundheitsamt, teilt die Leiterin des Gesundheitsamtes Sarah Omar mit: "Wir rufen nach wie vor alle positiven Personen an, aber aufgrund des hohen Fallaufkommens kann es zu zeitlichen Verzögerungen kommen." Wer sich krank fühle und starke Symptome entwickele, solle sich in jedem Fall telefonisch an den Hausarzt wenden. Ein positiver Laborbefund reiche aus, um beim Arbeitgeber eine Quarantänepflicht geltend zu machen, sagt Omar.

Das Gesundheitsamt teilt mit: Quarantänebescheinigung: Betroffene sollen sich am besten per E-Mail an gesundheitsamt@westerwaldkreis.de wenden. Eingeschränkte Erreichbarkeit: Die Hotline des Gesundheitsamts ist ausschließlich werktags von 8 Uhr - 12 Uhr erreichbar. Informationsmöglichkeiten: Informationen gibt es im Internet auf www.corona.rlp.de und www.westerwaldkreis.de. Sofern Fragen hier nicht beantwortet werden können, steht das Gesundheitsamt per E-Mail zur Verfügung: gesundheitsamt@westerwaldkreis.de.

Hotline nur noch vormittags erreichbar

Das Gesundheitsamt im Westerwaldkreis schränkt die Erreichbarkeit nach eigenen Angaben ab jetzt ein. Die Hotline sei nur noch vormittags geschaltet. "Wir benötigen das Personal nachmittags, um die leider aktuell in hoher Zahl neu eintreffenden Befunde abzuarbeiten und die betroffenen Personen entsprechend zu informieren", sagt Amtschefin Omar.

Das Gesundheitsamt rät aufgrund der steigenden Fallzahlen, sich impfen zu lassen und die empfohlenen Auffrischungsimpfungen wahrzunehmen.

Gesundheitsamt fordert bessere Impf-Infrastruktur vom Land

Die Nachfrage nach Impfungen im Westerwald sei zurzeit sehr groß, sagt Omar. Das Land müsse jetzt schnell Angebote schaffen. Der Kreis versuche zwar auch selbst, Personal für die Impfungen zu bekommen. Das sei aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sagt Omar: "Das Land hätte die Impfzentren mit Blick auf die notwendigen Boosterimpfungen nicht schließen dürfen. Mit der Reaktivierung der Stand-by-Impfzentren wird auch der Bedarf nicht gedeckt werden können. Hier hat man uns im Norden von Rheinland-Pfalz scheinbar vergessen, denn die Impfangebote enden gefühlt in Koblenz."

Neben den Impfungen bei Hausärzten und den Terminen in den Impfbussen, wird den Angaben zufolge auch das Krankenhaus Montabaur ein Impfangebot schaffen.