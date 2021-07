per Mail teilen

Nach der Flut-Katastrophe wollen immer mehr Menschen den Betroffenen im Kreis Ahrweiler helfen. Hier erfahren Sie, wie und wo Sie helfen und spenden können.

Zurzeit werden im Kreis Ahrweiler mehrere Notunterkünfte eingerichtet. Das Deutsche Rote Kreuz Mayen-Koblenz ruft dazu auf, Sachspenden für die Menschen in den Betreuungsstellen im Kreis Ahrweiler abzugeben.

Benötigt werden demnach Kleidung, Unterwäsche, Hygieneartikel, Handtücher, Waschlappen und Kinderspielsachen - sowie haltbare Lebensmittel. Die Spenden können beim DRK-Ortsverein in Andernach (Karolingerstraße 74) abgegeben werden.

Sammel- und Ausgabestelle für Sachspenden am Nürburgring

Der Nürburgring hat nach eigenen Angaben ebenfalls eine Sammel- und Ausgabestelle für Hochwassergeschädigte eingerichtet. Die Organisatoren schreiben auf Twitter: "Benötigt werden unter anderem Kleidung, Hygiene-Artikel, Haushaltsgegenstände und Kinderspielzeug."

Auch der DRK-Ortsverein Rhens hat einen Spendenaufruf gestartet. Seit 11 Uhr können Sachspenden für die betroffenen der Flut-Katastrophe am Wasserwerk in Rhens abgegeben werden. Diese werden nach Angaben des Ortsvereins gesammelt und dann zentral in den Betreuungsstellen und Notunterkünften abgegeben.

Hotlines und Spendenkonten

Der Kreis Ahrweiler und die Verbandsgemeinde Adenau haben Spendenkonten für die Betroffenen der Flutkatastrophe eingerichtet.

Spendenkontos Hochwasser (Betreff: Hochwasserhilfe)

KSK Ahrweiler

DE86 5775 1310 0000 3394 57



KSK Ahrweiler

DE18 5775 1310 0000 1000 24



Volksbank RheinAhrEifel

DE55 5776 1591 0600 0220 00



Postbank Köln

DE84 3701 0050 0017 2905 06

Die Handwerkskammer Koblenz hat nach eigenen Angaben eine Hotline eingerichtet, über die Hilfsangebote von Handwerksbetrieben gesammelt werden: 0261/ 398-251. Per E-Mail können Angebote und Anfragen unter hochwasserhilfe@hwk-koblenz.de eingereicht werden.

Auf der Seite hochwasseradenau.de kann den Menschen in der Verbandsgemeinde Adenau Hilfe angeboten werden.

Hilfsbereitschaft ist groß

Neben den Nachbarstädten und vielen Unternehmen bieten auch immer mehr Privatleute ihre Hilfe an. Mehr als 600 Menschen aus Bonn haben sich nach Angaben der Stadt gemeldet, um Menschen aus dem Kreis Ahrweiler, die nun obdachlos geworden sind, bei sich aufzunehmen.

Viele Privatpersonen melden sich unter anderem auch beim SWR und bieten ihre Unterstützung an - zum Beispiel beim Aufräumen, bei der Verpflegung der Rettungskräfte oder für Telefon- und Fahrdienste. Es gibt auch viele Angebote, Haustiere unterzubringen.

Vielerorts wird außerdem zum Spenden aufgerufen. Das Westerwälder Hilfsnetzwerk "Wäller Helfen" hat beispielsweise eine Spendenaktion gestartet, bei der binnen weniger Stunden fast 15.000 Euro zusammengekommen seien.

Hilfe auch aus anderen Landesteilen

Auch aus anderen Landesteilen gibt es eine große Hilfsbereitschaft. So können bei der Freiwilligen Feuerwehr im rheinhessischen Nieder-Olm Sachspenden abgegeben werden. Benötigt werden vor allem Dinge des täglichen Gebrauchs wie Kleidung, Hygieneartikel, Haushaltsgegenstände (Geschirr, Töpfe) und Kinderspielzeug. Die Feuerwehr bittet, keine sperrigen Gegenstände wie Möbel abzugeben.

Polizei richtet Hotline für Flut-Opfer ein Die Polizei hat inzwischen eine Telefon-Hotline eingerichtet, an die sich besorgte Angehörige wenden können, wenn sie jemanden vermissen. Sie ist unter der Nummer 0800-6565651 erreichbar. Außerdem bittet das Polizeipräsidium Koblenz die Menschen im Kreis Ahrweiler um Mithilfe bei der Suche nach Vermissten. Sie sollen Videos und Fotos an die Polizei schicken, die Hinweise auf vermisste Personen und mögliche weitere Tote im Kreis Ahrweiler geben können. Fotos und Videos können unter https://rlp.hinweisportal.de/ hochgeladen werden.

Rettungskräfte die ganze Nacht im Einsatz

Die Lage ist auch am Freitagmorgen noch unübersichtlich. Die ganze Nacht haben Rettungskräfte die Überschwemmungsgebiete abgesucht. Nach Angaben der Polizei Koblenz fanden sie weitere Leichen. Die Zahl der Toten sei auf mehr als 50 gestiegen.

Allein im Kreis Ahrweiler werden noch 1.300 Menschen vermisst. Eine Sprecherin des Kreises erklärte, das Mobilfunknetz sei lahmgelegt - und daher gebe es keinen Handy-Empfang und viele Menschen seien nicht erreichbar. "Wir hoffen, dass sich das klärt", sagte sie zu der hohen Zahl.

200 Einsatzkräfte kommen aus Bruchsal

200 Einsatzkräfte haben sich in Bruchsal mit 100 Krankenwagen auf den Weg in die Region rund um Ahrweiler gemacht. Wie die Stadt Bruchsal mitteilt, werden die Einsatzkräfte dort bei der Verlegung von Patienten aus Krankenhäusern, Pflegeheimen und anderen Einrichtungen helfen. Die Wagen seien in Konvois mit je 25 Fahrzeugen unterwegs. Der Einsatz erfolgt den Angaben zufolge auf Anforderung des Innenministeriums.

Hotline für Menschen mit seelischen Erkrankungen

Die Ehren’wallsche Klinik für Psychiatrie in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist nach der Hochwasserkatastrophe evakuiert worden. Nach Angeben der Verwaltung sind akut gefährdete Patienten in Kliniken nach Andernach oder Bonn verlegt oder nach Hause entlassen worden. Aktuell sei die Statik des Gebäudes so unsicher, dass es nicht betreten werden könne. Für Menschen mit seelischen Erkrankungen sei eine Hotline unter der Nummer 0176- 47015212 eingerichtet worden.