Die CDU Rhein Hunsrück hat am Abend auf ihrem Kreisparteitag in Kastellaun Christian Klein zum Kandidaten für den Posten des Landrats gewählt. Der 34-jährige aus Rheinböllen ist Richter am Verwaltungsgericht Koblenz. Er gewann die Wahl mit 137 zu 34 Stimmen gegen den Bürgermeister der Stadt Simmern Andreas Nikolay. Rita-Lanius Heck hatte kurz vor dem Parteitag ihre Kandidatur zurückgezogen. Die landwirtschaftliche Unternehmerin will sich als unabhängige Kandidatin um das Amt des Landrats bewerben. Die Neuwahlen - voraussichtlich am 23.Januar - waren nötig geworden, weil der amtierende Landrat Marlon Bröhr als Direktkandidat in den neuen Bundestag einzieht.