Neuer Bürgermeister wird gewählt

Am Sonntag wird in der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt. Der langjährige Amtsinhaber Bruno Seibeld (FWG) tritt aus Altersgründen nicht mehr an. Zur Wahl stehen Kathrin Laymann (FWG), Jens Firmenich (CDU), Martin Ibald (die Grünen), Norman Schneider (SPD) und der parteilose Kandidat Arnold Waschgler. Kathrin Laymann arbeitet bei einem regionalen Energieversorger und sammelte nach eigenen Angaben in Koblenz kommunalpolitische Erfahrungen. Verwaltungs- und Betriebswirt Jens Firmenich war unter anderem zehn Jahre lang Ortsbürgermeister von Brodenbach. Landschaftsgärtner Martin Ibald ist seit vielen Jahren Mitglied im Gemeinderat in Lehmen und im Verbandsgemeinderat. Bundeswehroffizier Norman Schneider ist nach eigenen Angaben seit seiner Jugend für die SPD aktiv. Obergerichtsvollzieher Arnold Waschgler ist seit 2019 Ortsbürgermeister von Lehmen.