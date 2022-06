In der Ratssitzung der Verbandsgemeinde Loreley wird am Dienstagabend über die Sanierung der Lahnhochbrücke der B42 in Lahnstein informiert. Dazu sind auch die Bürger eingeladen. Während der Bauarbeiten, die in zwei Jahren beginnen, wird über die Lahnhochbrücke der rechtsrheinische Straßenverkehr ins Mittelreintal geleitet. Behörden, Unternehmen und Kommunen erarbeiten derzeit ein Verkehrskonzept. Nach Angaben des Verbandsgemeindebürgermeisters Mike Weiland (SPD) geht es unter anderem um zusätzliche Personenzüge, ein Pendler-Ticket oder um eine mögliche Autofähre über den Rhein zwischen Braubach und Brey. Diese Möglichkeiten werden diskutiert, allerdings ist unklar, was davon alles tatsächlich umgesetzt wird.