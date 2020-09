Die Pläne von Investoren für ein neues Hotel auf dem Loreley-Plateau stoßen auf breite Zustimmung im Verbandsgemeinderat Loreley. Das wurde am Donnerstagabend bei einer Sitzung in Dahlheim deutlich, bei der das 85-Millionen-Projekt noch einmal auf der Tagesordnung stand. Nur von den Grünen in der Verbandsgemeinde Loreley gibt es Kritik an dem geplanten 700-Betten-Projekt, das eine norddeutsche Investorengruppe auf dem weltberühmten Felsen am Mittelrhein bauen will. Alle anderen Fraktionen zeigten sich einverstanden mit den in der vergangenen Woche vorgestellten Plänen. Allerdings unterstrichen die Ratsmitglieder, wie wichtig ihnen die Veranstaltungen auf der nahen Loreley-Bühne und im Landschaftspark seien. Deshalb müssten die Investoren ihre Gäste selbst vor Lärm schützen. Die Verbandsgemeinde wird deshalb den Antrag des Bauherren nicht unterstützen, der von den Lärmschutzvorgaben im Bebauungsplan freigestellt werden möchte. Für die Baugenehmigung für das Projekt ist aber letztlich der Rhein-Lahn-Kreis zuständig.