Flutschäden in Höhe von mehreren Milliarden Euro in der VG Altenahr

per Mail teilen

Durch die Flutkatastrophe sind in der Verbandsgemeinde Altenahr Schäden von über einer Milliarde Euro an der kommunalen Infrastruktur entstanden. Jetzt zieht die Verwaltung eine vorläufige Bilanz.

Die Schäden an der kommunalen Infrastruktur sind nach Angaben der Verbandsgemeinde (VG) Altenahr beträchtlich. Bürgermeisterin Cornelia Weigand (parteilos) hatte schon im Juli von "Milliardenschäden" gesprochen. Für Altenahr habe die VG die Summe von 1,1 Milliarden Euro ermittelt. Als besonders arbeitsaufwändig erweise sich dabei die Eintragung aller Projekte, auch der temporären, in den sogenannten Maßnahmenplan, um später die entsprechenden Fördergelder beantragen zu können.

Gebäudeschäden in Höhe von 1,6 Milliarden Euro

Auch die eigenen Gebäude der Verbandsgemeinde mussten auf Schäden überprüft werden, um den Wiederaufbau oder Neubau zu planen. Die Schäden an privaten und gewerblichen Gebäuden mussten erfasst werden, was sich den Angaben zufolge auf weitere 1,6 Milliarden Euro summiert. Ein zentrales Objekt sei dabei das Rathaus der Verbandsgemeinde Altenahr, dessen Keller- und Erdgeschoss von der Flut in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Für das Rathaus mussten nach der Flut kurzfristig zwei Ersatzstandorte in Kesseling und am Roßberg geschaffen werden. "Wir haben zeitweise im Schankraum des Hotels Kalenborner Höhe mit acht Kollegen auf engstem Raum gesessen, bis nach etwa drei Wochen das Hotel am Roßberg ans Glasfasernetz angeschlossen und noch mal zwei Wochen später die Verkabelung vollständig war", sagt Wolfgang Stodden, Büroleitender Beamter der VG.

41,5 neue Stellen in der VG-Verwaltung Altenahr entstanden

Derzeit entsteht nach Angaben der Verwaltung auf dem Tennisplatz neben dem Ersatz-Rathaus eine Leichtbauhalle, in der bis zu 20 Mitarbeitende künftig arbeiten sollen. "Unsere Kernverwaltung hat 37 Vollzeitstellen, 18 Kollegen waren selbst zum Teil schwerst von der Flut betroffen, viele waren dienstunfähig", sagt Bürgermeisterin Cornelia Weigand.

"Es galt, die ganz normalen Aufgaben einer Verwaltung fortzuführen und eine Unmenge an neuen Aufgaben zu bewältigen." Nach Angaben der Verwaltung wurden seit der Flutnacht tausende Überstunden gemacht. Um die Aufgabenfülle bewältigen zu können, seien 41,5 neue Stellen geschaffen wurden.

Suche nach einer Lösung für die zerstörten Schulen

Auch die Schulen in der VG wurden stark beschädigt. Derzeit stehe die Suche nach einem Ersatzstandort für die Grundschule Dernau im Fokus. Zurzeit sind die 87 Schüler nach Angaben der VG in Grundschulen der Gemeinde Grafschaft untergekommen. Auch die Ahrtalschule Realschule plus Altenahr und die Grundschule Altenahr seien ausgelagert worden. Seit Mitte November sei Grafschaft-Gelsdorf der vorübergehende Standort.

Kanäle mussten gereinigt werden - neues Abwassersystem

Durch das Hochwasser wurden die Kanäle in der VG beschädigt. Diese galt es nach der Flut im Sommer zügig von Schlamm und Geröll zu reinigen. Dazu mussten der VG zufolge Abschläge in die Ahr hergestellt werden. "Das war umso wichtiger, weil wegen der hohen Temperaturen Seuchengefahr bestand", sagt Peter Dismon, Leiter des Abwasserwerks Mittelahr.

Eine besondere Herausforderung seien die zerstörten Kläranlagen in Altenahr und Mayschoß gewesen. "Dadurch war keine Abwasserreinigung mehr möglich", so Dismon. Mit Hochdruck wurde den Angaben zufolge eine provisorische Abwasserreinigung geplant und aufgebaut, mit sechs temporären Anlagen in Mayschoß, Ahrbrück, Pützfeld und Kreuzberg. In Hönningen und Altenahr sollen die Anlagen noch folgen.