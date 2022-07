per Mail teilen

Der Fahrer eines Quads hat sich gestern Abend bei St. Katharinen im Kreis Neuwied eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Den Angabe zufolge flüchtete er vor einer Verkehrskontrolle. Der Quadfahrer raste laut Polizei in ein Waldstück, in das der Streifenwagen nicht fahren konnte. Die Beamten fanden das Quad später in Vettelschoß. Der Fahrer ist laut Polizei noch nicht identifiziert. Sie bittet Zeugen, sich zu melden.