per Mail teilen

Das Verwaltungsgericht Koblenz hat eine Hochzeit mit 250 Gästen verboten. Der Hallenbetreiber scheiterte mit einem entsprechenden Eilantrag.

Die aktuelle 11. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz begrenze solche privaten Feiern auf 75 Teilnehmer, teilte das Verwaltungsgericht Koblenz am Mittwoch mit. Veranstalter sei hier nicht der Antragsteller als Gewerbetreibender, sondern die privaten Organisatoren der Hochzeit.

Eine Ausnahmegenehmigung komme nicht infrage. Die Zahl der Corona-Fälle in dem betroffenen Landkreis im nördlichen Rheinland-Pfalz nehme seit einigen Wochen zu. Außerdem seien gerade auf Hochzeiten in dieser Festhalle "aller Wahrscheinlichkeit nach insgesamt bisher sechs Infektionsfälle in dem Landkreis zurückzuführen".

Dehoga-Chef zu privaten Feiern Bei einem steigenden Infektionsgeschehen sollen private Feiern in angemieteten Räumen ohne Wirt verboten werden. Das fordert der Chef des Hotel- und Gaststättenverbandes Rheinland-Pfalz, Gereon Haumann. Der Corona-Warn- und Aktionsplan des Landes sieht eigentlich vor, dass dann die Teilnehmerzahl auf bis zu 25 gesenkt werden soll, bisher sind 75 Gäste bei privaten Feiern in angemieteten Räumen erlaubt. Haumann sagte dem SWR, das könne so bleiben, wenn die Feier von konzessionierten Wirten betreut werde. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass es dann zu großen Infektionen kam, wenn kein Fachpersonal die Feiern ausgerichtet und auf die Einhaltung der Hygieneregeln geachtet habe.

Zahlreiche Coronafälle nach Hochzeit im Kreis Neuwied

Das Verwaltungsgericht teilte nicht mit, um welchen Kreis es sich handelt. Zuletzt hatte es im Kreis Neuwied mindestens 20 Corona-Infektionen gegeben, die auf eine Hochzeit zurückzuführen sind. Im Kreis Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz sind mehrere Schulklassen wegen Corona-Fällen in Quarantäne. Eine Schule und eine Kita in Bendorf wurden sogar ganz geschlossen.

Der Beschluss ist nicht rechtskräftig. Die Beteiligten können Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz einlegen.