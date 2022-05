Die Wasserschutzpolizei hat bei einer Kontrollaktion verhindert, dass von einem Fahrtgastschiff mehrere tausend Liter Abwasser ungeklärt in die Mosel fließen. Die Bordkläranlage sei nicht in Ordnung gewesen. Wo die Kontrolle stattfand, teilte die Polizei am Dienstag nicht mit. Ein anderes Fahrgastschiff hat dagegen etwa 20.000 Liter ungeklärtes Abwasser in den Rhein geleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Die Kontrollen fanden im Rahmen bundesweiter Aktionstage statt.