Im Kreis Neuwied kam es laut Polizei in der Nacht zum Pfingstmontag zu mehreren Verstößen gegen die Corona-Auflagen. In Rheinbreitbach etwa feierte den Angaben zufolge eine Gruppe junger Männer lautstark in der Öffentlichkeit. Die jungen Männer aus unterschiedlichen Haushalten hörten nach Polizeiangaben laut Musik und hielten keinen Abstand zueinander ein. Gegen die Gruppe wurde ein Ordnungswidrigkeitverfahren eingeleitetet. In Bad Hönningen feierte laut Polizei eine größere Gruppe lautstark im Bereich der Rheinpromenade. Dabei hätten die betrunkenen Feiernden die Corona-Regeln missachtet. Bei einem Mann fand die Polizei einen Teleskopschlagstock, der als Waffe gilt und deshalb nicht mit sich geführt werden darf. Auch in der Stadt Koblenz führte das Ordnungsamt am Pfingstwochenende Kontrollen durch. Insgesamt seien rund 60 Verstöße gegen die aktuellen Corona-Regeln festgestellt worden. Die Betroffenen müssten jetzt mit Bußgeldbescheiden rechnen.