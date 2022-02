Aus den Versorgungszelten in Bad Neuenahr-Ahrweiler sollen nach Angaben der Stadt winterfeste Treffpunkte werden. Dabei soll auch ein Kultur- und Freizeitprogramm an den Standorten angeboten werden. Nach Angaben der Verwaltung sind zehn solcher Zelte im gesamten Stadtgebiet geplant, die ähnlich ausgestattet sind. Beim Freizeitprogramm sollen auch ehrenamtliche Kräfte eingebunden werden. In den Zelten wird laut Verwaltung auch weiterhin ein warmes Mittagessen angeboten – dann aber nicht mehr wie bisher kostenlos, sondern für 5 Euro. Im Laufe des Novembers soll das Konzept umgestellt werden. Zuletzt hatte es Ärger um ein Zelt in Bad Neuenahr gegeben. Die ehrenamtliche Betreiberin des Zelts hatte sich dagegen gewehrt, dass das Essen kostenpflichtig werden soll. Die Verwaltung begründete den Schritt damit, dass es mittlerweile auch wieder die Möglichkeit gebe, in Geschäften in Bad Neuenahr-Ahrweiler Essen zu kaufen.