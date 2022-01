Kreis MYK verschärft Quarantäneregeln an Schulen

Der Kreis Mayen-Koblenz hat die Quarantäneregeln an den Schulen verschärft. Wie der Kreis mitteilt, müssen jetzt alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse für 14 Tage in Quarantäne, wenn es einen Corona-Fall mit der Omikron-Variante in einer Klasse gibt. Bisher mussten nur enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Grund für die neue Regelung sei das höhere Ansteckungsrisiko durch die Omikron-Variante. Auch der Impfstatus verkürze die Quarantäne nicht, ein Freitesten ist laut Gesundheitsamt nicht mehr möglich. Außerdem müssten die Schülerinnen und Schüler einen verpflichtenden PCR-Test zu Beginn und am zwölften Tag der Quarantäne machen lassen. Die neuen Regeln seien mit dem Land abgestimmt und würden bis zu einer einheitlichen Regelung durch die Bund-Länder-Konferenz bestehen, so der Kreis Mayen-Koblenz.