88 und 90 Jahre alt: Polizei Montabaur sucht nach vermisstem Ehepaar

Das Paar stammt aus dem Saarland, aber hatte zuletzt in Nassau an der Lahn übernachtet. Nun fehlt jede Spur von ihm.

Emma und Norbert Stolz kommen laut Kriminalpolizei Montabaur aus St. Ingbert im Saarland. Die beiden sind demnach 88 und 90 Jahre alt und waren in Nassau im Rhein-Lahn-Kreis in einem Hotel zu Besuch. Dort haben sie nach Angaben der Polizei am Dienstag eingecheckt. Als die beiden nicht mehr wiederkamen, habe der Hotelbesitzer sie als vermisst gemeldet.

Wegen des hohen Alters der beiden besteht laut Polizei die Sorge, dass es einen medizinischen Notfall gegeben haben könnte. Zumindest der 90-jährige Nobert Stolz sei auf Medikamente angewiesen.

Ehepaar mit silbergrauem Mercedes unterwegs

Das Ehepaar ist den Angaben zufolge mit einer silbergrauen Mercedes B-Klasse mit folgenden St. Ingberter Kennzeichen unterwegs: IGB-NE 13. Laut Polizei könnten die Frau und der Mann am Mittwoch auch auf dem Friedhof in Elz bei Limburg gewesen sein. Dort sei ein Angehöriger der beiden begraben.

Eine nähere Beschreibung des vermissten Paares liegt nicht vor. Im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung ist hier ein Foto der beiden Vermissten veröffentlicht. Die Polizei Montabaur bittet um Hinweise unter 02602/9226-0.