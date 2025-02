Seit dem 10.02.25 wird ein 33-jährige Mann aus Vallendar vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Oliver P. wohnt den Angaben zufolge in einer Einrichtung in Vallendar. Der Mann könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und Hilfe benötigen, so die Polizei. Sie ermittelt, konnte den Vermissen aber bislang nicht finden.

Die Kriminalpolizei Koblenz bittet um Hinweise unter 0261/92 156 390 oder jede andere Polizeidienststelle.

Die Polizei hat ein Foto des Vermissten hier veröffentlicht.