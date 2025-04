Der 84-jährige Mann wurde seit Sonntagmittag vermisst. Zwei Tage später wurde er laut Polizei tot aufgefunden.

Nach Angaben der Polizei wurde der Mann am Montag und Dienstag umfangreich gesucht. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Polizei waren mit Hunden und Drohnen unterwegs. Auch ein Rettungshubschrauber wurde hinzugezogen.

84-Jähriger wurde seit Sonntag vermisst

Am Dienstagmorgen wurde er dann tot aufgefunden. Wie genau der Mann starb, sei noch unklar. Derzeit werde weder eine Straftat noch ein natürlicher Tod ausgeschlossen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Sonntag hatte die Polizei öffentlich nach dem Mann gesucht und Zeugen um Hinweise gebeten. Den Angaben zufolge war er gesundheitlich beeinträchtigt und hatte am Sonntagmittag seine Wohnung in Weyerbusch in Richtung des Ortsteils Hilkhausen verlassen.