Der 10-jährige Junge aus Bad Neuenahr wurde seit dem 15. November vermisst. Die Polizei hat ihn Donnerstagabend wieder gefunden.

Nach Angaben der Polizei Bonn lebt das Kind in einer Jugendeinrichtung in Bad Godesberg. Von dort ist es am Freitagnachmittag vergangener Woche verschwunden.

Junge wurde am Kölner Dom entdeckt

Nach Polizeiangaben wurde der Junge am späten Donnerstagabend am Kölner Dom angetroffen und wieder zurück in die Jugendeinrichtung gebracht.