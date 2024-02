Vermisstensuche: Zwölfjährige wohlbehalten aufgefunden

per Mail teilen

Nach einer Vermisstensuche ist ein Mädchen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis wohlbehalten aufgefunden worden.

Die Mutter der Zwölfjährigen hatte ihre Tochter laut Polizei am Montagmorgen als vermisst gemeldet. Das Mädchen hatte nach Polizeiangaben das Wohnhaus unbemerkt verlassen und war auch nicht in der Schule. Die Polizei suchte daraufhin nach der Zwölfjährigen. Am Abend teilten die Beamten mit, dass das Mädchen wohlbehalten angetroffen wurde.