85-Jähriger aus Marienrachdorf vermisst - Taucher im Einsatz

Seit Sonntagabend wird der 85-jährige Willi May aus dem Westerwald vermisst. Nach Polizeiangaben wird seit Montag nach ihm gesucht.

Am Dienstag ging die Suche weiter. Ein Sprecher der Polizei Montabaur sagte, bei der Suche seien auch Taucher im Einsatz. Sie sollen den Angaben zufolge kleinere Weiher und Angelteiche rund um Marienrachdorf im Westerwald absuchen. Außerdem prüfe die Polizei Hinweise zu dem Vermissten. Willi May sei am Sonntagabend zuletzt zwischen Marienrachdorf und Brückrachdorf gesehen worden.

Willi May wird seit Sonntagabend vermisst. Die Polizei hat dieses Foto von ihm veröffentlicht. Polizeidirektion Montabaur

Suche brachte bislang keinen Erfolg

Willi May ist nach Angaben der Polizei schlank und auffallend klein. Er hat graue Haare und eine Stirnglatze. Zuletzt war er mit einer grünen Hose und einer grün-orangefarbenen Jacke bekleidet (siehe Foto). Bei der Suche nach dem 85-Jährigen seien auch schon Drohnen und Rettungshunde eingesetzt worden - bislang aber ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise.