75-Jähriger aus Tiefenbach im Hunsrück vermisst

Die Polizei sucht aktuell nach einem 75-jährigen Mann aus Tiefenbach im Rhein-Hunsrück-Kreis. Sie schließt nicht aus, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Gesucht wird laut Polizei nach dem 75-jährigen Arnold M.. Der Vermisste hat demnach am Montagabend sein Anwesen in Tiefenbach in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen zu Fuß verlassen und ist seitdem nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Da er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, suchen Polizei und Feuerwehr aktuell rund um Tiefenbach nach ihm. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz.

Hinweise nimmt Polizei in Simmern entgegen

Herr M. ist den Angaben zufolge etwa 1,85 Meter groß, hat eine Glatze mit leichtem Haarkranz und ist schlank. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine blaue Jeans, eine blaue Jacke, schwarze Schuhe und eine anthrazitfarbene Schiebermütze.

Wer Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Simmern in Verbindung zu setzen.