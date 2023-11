Vermisster Mann tot in Koblenz gefunden

per Mail teilen

Die Polizei hat nach eigenen Angaben die Leiche eines Mannes in einem Teich im Koblenzer Stadtteil Oberwerth gefunden. Er wurde seit Sonntag vermisst.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Leiche des 49-Jährigen im Bereich des Schwanenteichs auf dem Oberwerth gefunden und aus dem Wasser geborgen. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen derzeit nicht vor, heißt es weiter. Allerdings sei auch noch nicht klar, wie er genau gestorben ist. Derzeit gehe man von einem Unglück aus.

Die Polizei sucht jetzt nach einem weiteren Mann, der sich möglicherweise vorher mit dem Toten in dem Bereich des Teichs aufgehalten hat.

Rettungskräfte hatten seit Sonntag nach dem Mann gesucht

Polizei und Feuerwehr hatten bereits seit Sonntag nach den beiden Männern gesucht. Schon am späten Abend waren die Einsatzkräfte in der Rheinlache des sogenannten Schwanenteichs in Höhe des Stadtteils Oberwerth unterwegs. Auch der Rettungshubschrauber und Boote der Feuerwehr waren dabei im Einsatz.