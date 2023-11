Koblenz: Auch zweiter Vermisster tot geborgen

per Mail teilen

Der zweite Mann, der in Koblenz vermisst wurde, ist tot. Das teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte hatten seit Sonntag nach dem Mann gesucht.

Nach Angaben der Polizei haben Einsatzkräfte den 35-Jährigen am Mittwoch tot im Schwanenteich auf dem Oberwerth gefunden. Die Polizei geht von einem Unglück aus. Bei der Suche hatten die Einsatzkräfte unter anderem ein Sonargerät eingesetzt.

Weiterer Vermisster schon am Montag tot aufgefunden

Bereits am Montag war die Leiche eines ebenfalls vermissten Mannes im Bereich des Schwanenteichs gefunden und aus dem Wasser geborgen worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen in beiden Fällen derzeit nicht vor, heißt es von der Polizei. Allerdings sei auch noch nicht klar, wie genau die beiden Männer gestorben seien.

Rettungskräfte hatten seit Sonntag nach den Männern gesucht

Polizei und Feuerwehr hatten bereits am Sonntag nach den beiden Männern gesucht. Schon am späten Abend waren die Einsatzkräfte in der Rheinlache des sogenannten Schwanenteichs im Stadtteil Oberwerth unterwegs. Dort sollen sich die beiden Männer aufgehalten haben. Auch ein Rettungshubschrauber und Boote der Feuerwehr waren im Einsatz.