Die Polizei hat am Abend in Buchholz im Kreis Neuwied nach einer vermissten 16-jährigen auch mit dem Hubschrauber gesucht. Die Jugendliche aus Neustadt-Wied wird seit gestern Vormittag vermisst. Den Angaben zufolge war sie zuletzt in einer Bonn Klinik , aus der sie verschwand. Möglicherweise könnte sie auf dem Weg zur ihrer Mutter nach Buchholz sein. Die Suche konzentriere sich jetzt aber eher Richtung Nordrhein-Westfalen, so die Polizei.