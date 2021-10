Von einer vermissten Frau aus dem Hunsrück fehlt nach wie vor jede Spur. Die 57-Jährige hatte am 6. Oktober nach Polizeiangaben ihr Haus in Wahlenau verlassen und wird seitdem vermisst. Am vergangenen Samstag wurde demnach eine groß angelegte Suchaktion auf andere Bereiche der Verbandsgemeinde Kirchberg ausgeweitet. Wie die Polizei am Montag auf SWR-Anfrage mitteilt, allerdings bisher ohne Erfolg.