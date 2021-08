per Mail teilen

Die Polizei hat in Winningen an der Mosel in der Nacht zum Donnerstag nach einer vermissten Frau gesucht. Neben der Polizeihubschrauberstaffel seien auch Feuerwehrleute aus Winningen und Oberfell im Einsatz gewesen. Die Suche nach der 72-Jährigen wurde im Laufe des Tages fortgesetzt. Die Frau ist nach Polizeiangaben 1,56 Meter groß, von zierlicher Statur und hat graue kürzere Haare. Hinweise nehme jede Polizeidienststelle entgegen.