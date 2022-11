In der Ortsgemeinde Rech im Kreis Ahrweiler wird seit Dienstag eine 52-jährige Frau vermisst. Nach Polizeiangaben wird sie seitdem gesucht.

Dorothee Mies habe sich zuletzt in Rech aufgehalten und ihr Wohnhaus am Dienstagvormittag verlassen, so die Polizei. Die Frau könne sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden.

Wie die Polizei gestern auf dem Nachrichtendienst Twitter mitteilte, sollen Freiwillige von einer eigenen Suche absehen, um mögliche Spuren für die Spürhunde nicht zu verwischen.