Auf der Bundesstraße 256 zwischen Neuwied-Torney und dem Neuwieder Kreuz sind am Vormittag bei einem Unfall zwei Menschen verletzt worden, einer von ihnen nach ersten Erkenntnissen schwer. Nach Polizeiangaben prallte ein Auto fast ungebremst auf zwei vorausfahrende Pkw, die auf den beiden Fahrspuren nebeneinander und plötzlich langsamer fuhren. Wie es zu dem Unfall kam, stehe aber noch nicht fest, so die Polizei. Die Bundesstraße war den Angaben zufolge vorübergehend in Richtung Neuwied gesperrt.