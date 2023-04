Quadfahrer nach Unfall schwer verletzt

Am Osterwochenende ist es rund um Koblenz zu vielen Verkehrsunfällen gekommen. Unter anderem zu einem schweren Quad-Unfall bei Bendorf und einem Motorradunfall bei Schürdt.

In Bendorf im Kreis Mayen-Koblenz ist laut Polizei am Ostersonntag nachmittags ein Mann bei einem Quad-Unfall schwer verletzt worden. Demnach sind mehrere Quads in Kolonne gefahren. Als einer überholen wollte, sei es zu einer leichten Kollision gekommen. Ein 37-jähriger Quadfahrer aus Neuwied verlor die Kontrolle über seinen Quad, prallte gegen die Leitplanke und wurde einen Abhang hinunter geschleudert, so die Polizei. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Auto und Motorrad stoßen im Kreis Altenkirchen zusammen

Ebenfalls am Ostersonntagnachmittag sind ein 42-jähriger Motorradfahrer und sein Mitfahrer bei Schürdt im Kreis Altenkirchen schwer verletzt worden und mussten ins Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei. Der Motorradfahrer wollte demnach an einer Kreuzung von der Bundesstraße links abbiegen, während ein 83-jähriger Autofahrer auf die Bundesstraße fahren wollte. Auto und Motorrad seien dabei zusammengestoßen. Die schwer Verletzten seien vor Ort anfangs von Ersthelfern versorgt worden, bei denen sich die Polizei explizit bedankt.

Hubschraubereinsatz: Schwerverletzte am selben Ort am Ostermontag

Genau am gleich Ort, der Schürdter Höhe, an der selben Kreuzung zwischen B256 und L276, kam es laut Polizei auch am Ostermontag mittags zu einem Unfall. Diesmal mit drei schwer verletzten Personen. Zwei Autos sind dort zusammengestoßen. Eine Person musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden, die beiden anderen Verletzten mit einem Rettungswagen.

Die B256 war am Sonntag und am Montag jeweils mehrere Stunden gesperrt, so die Polizei.

Maria Laach: Auto fährt in den Gegenverkehr

Auf der Straße zwischen Wassenach und Maria Laach im Kreis Ahrweiler sind am Samstagnachmittag drei Menschen schwer verletzt worden, so die Polizei. Alle drei mussten demnach ins Krankenhaus gebracht werden, zwei davon mussten zuvor von der Feuerwehr aus den Autos befreit werden. Eines der beiden Autos war nach Polizeiangaben in einer Rechtskurve der Straße am Laacher See auf die Gegenspur abgekommen und dort frontal gegen das andere Auto geprallt.