Fahrradstraßen, Seilbahnen oder kostenloser ÖPNV. Einige Initiativen wollen für Koblenz eine Verkehrswende. Wie beurteilt ein Verkehrsexperte die Forderungen?

Dirk Fischer ist Professor an der Hochschule Koblenz und unter anderem Experte für Straßenplanung und ÖPNV. Er schätzt ein, wie sinnvoll und realistisch die einzelnen Forderungen der Initiativen aus seiner Sicht sind.

1. Autofreie Innenstadt

2. Kostenloser ÖPNV

3. Straßenbahn und Seilbahn

4. Mehr Geschäfte in die Stadtteile

5. Sofortprogramm für schadhafte Radwege



"Ich bin nicht zwangsläufig ein Freund davon, die Straßen zu sperren oder einfach nur als Fahrradstraße auszuweisen. Wenn man das machen will, braucht man zusätzliche Maßnahmen", sagt Dirk Fischer.

So gebe es gesetzliche Vorgaben etwa zu Anwohnerparkplätzen. Weitere Problem seien der teils schlechte ÖPNV im ländlichen Gebiet rund um Koblenz und nicht genug P&R-Parkplätze. "Pendler werden auch in Zukunft mit dem Auto nach Koblenz kommen müssen", so Fischer.

"Das ist erstmal ein sehr verlockender Gedanke," gibt der Verkehrsexperte zu. Das sei am Ende allerdings auch eine Kostenfrage. Wichtiger als ein kostenloser ÖPNV wäre für den Verkehrsexperten ein schnellerer - und damit attraktiverer - ÖPNV. "Die Busse stehen ja mit im Stau drin. Mit extra Busspuren könnte man schnell am Stau vorbeifahren."

Die Forderung: Koblenz soll eine Straßenbahn bekommen, um Hindernisse, wie Bahnstrecken oder Fußgängerzonen zu überwinden, soll es eine Seilbahnen geben.

Dirk Fischer erinnert daran, dass Koblenz bis 1967 eine Straßenbahn aus der Innenstadt bis nach Niederlahnstein hatte. "Jetzt eine ganz neue Straßenbahnlinie zu errichten, oder urbane Seilbahnsysteme, dafür brauchen Sie erhebliche Finanzmittel. Nicht nur für den Bau, sondern auch für den Betrieb." Und zumindest in der Innenstadt gebe es auch große Platzprobleme für solche Projekte.

Die Idee dahinter: Dann wären viele Koblenzer nicht mehr von den Einkaufsstraßen und Einkaufszentren in der Innenstadt abhängig. "Das ist eine tolle Idee. Natürlich könnte dadurch der Verkehr reduziert werden", ist sich der Experte sicher.

"Aber dahinter steckt natürlich der Einzelhandel und der muss damit auch verdienen können. In der Corona-Krise haben sich viele Menschen beim Online-Handel bedient und werden dort zum Teil auch bleiben." Wenn sich das fortsetzt, werde sich in den Außenbereichen kein nennenswerter Einzelhandel halten können.

"Dem kann man nur zustimmen", so Dirk Fischer. "Nicht nur in Koblenz, sondern bundesweit werden Radwege nur unzureichend erhalten. So dass sie zwar da sind, aber nicht genutzt werden können. Und das muss sich natürlich dringend ändern.