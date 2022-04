Verkehrsbehinderungen an Großbaustelle der A61 bei Stromberg

An der Großbaustelle der A61 kommt es bis Sonntag zwischen Stromberg und Rheinböllen zu Behinderungen. In beiden Fahrtrichtungen steht zeitweise nur eine Spur zur Verfügung.

Betroffen ist am Donnerstag der Verkehr in Fahrtrichtung Koblenz. Ab Freitag steht dann nach Angaben der Autobahn-Gesellschaft West in beiden Fahrtrichtungen nur eine Spur zur Verfügung. Geplant ist ein Zeitraum von 9 bis 13 Uhr.

Sperrungen auf A61 auch am Wochenende

Am Samstag sollen beide Richtungen von 6 bis 20 Uhr betroffen sein. Auch am Sonntag soll in Richtung Koblenz und in Richtung Speyer am Vormittag noch gearbeitet werden.

Grund sind Arbeiten, um die Verkehrsführung in der Großbaustelle auf den Autobahnbrücken zu ändern. Die Überfahrten der Mittelstreifen werden umgebaut oder neu errichtet. Von den Arbeiten sind zwei Streckenabschnitte auf einer Länge von rund 500 Metern betroffen.

Ferienende in mehreren Bundesländern

Die Autobahn GmbH des Bundes bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Staus seien voraussichtlich unvermeidbar. In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und in Hessen enden am Wochenende die Osterferien.

Die Luftaufnahme mit einer Drohne zeigt die Großbaustelle einer Talbrücke an der Autobahn 61 bei Stromberg im Juni 2019. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Thomas Frey

Bis Ende des Jahres sollen die neuen Teile der beiden Autobahnbrücken in Fahrtrichtung Koblenz fertig sein. Danach ist geplant, die alten Brücken abzureißen. Das komplette Großprojekt soll 2025 abgeschlossen werden. Die Kosten des Projekts liegen nach derzeitigen Schätzungen bei mehr als 150 Millionen Euro.