Autofahrer müssen nach Angaben des Autobahnamtes in Montabaur in dieser Woche auf der A48 bei Montabaur, Bendorf und Koblenz mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Ab Montagabend werde die Abfahrt von der A48 auf die A3 in Höhe des Dernbacher Dreiecks wegen Markierungsarbeiten von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens gesperrt. Eine Umleitung sei ausgeschildert. Falls es stark regnen sollte, würden die Arbeiten verschoben.