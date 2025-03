Verkaufsoffene Sonntage sollen den Einzelhandel beleben und Menschen wieder in die Innenstädte ziehen. Neben verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten am Sonntag gibt es an den Wochenenden auch regionale Feste. Hier finden Sie einen Überblick:

Am 23. März findet in Mayen der erste verkaufsoffene Sonntag statt. Neben geöffneten Geschäften erwartet die Besucherinnen und Besucher an dem Wochenende auch der jährliche "Frühlingsmarkt". Auf dem Markplatz wird dann eine "Frühlingskirmes" mit einem kleinen Riesenrad und Kinderfahrgeschäften aufgebaut. Zusätzlich stehen auf dem Marktplatz dann auch Verkaufsstände.

Weitere verkaufsoffene Sonntage in Mayen 2025

14. September im Rahmen des Stein- und Burgfestes

12. Oktober im Rahmen des Lukasmarktes

30. November im Rahmen des Weihnachtsmarktes

Der Lukasmarkt in Mayen bietet als Volksfest viele Attraktionen. Zum Programm gehört auch ein verkaufsoffener Sonntag. SWR

Im Outlet-Center in Mülheim-Kärlich haben die Geschäfte an drei Sonntagen geöffnet:

30. März Gewerbeparkfest

7. September Kinderfest

2. November Martinsmarkt

Am 13. April haben die Geschäfte am Sonntag in Bad Neuenahr-Ahrweiler geöffnet. Das Wochenende steht dabei unter dem Motto "Frühlingsbunt". Durch die Straßen laufen dann zum Beispiel Akrobaten und Stelzenläufer.

"Zahlreiche Geschäfte haben bestehende Konzepte verbessert oder ganz neue umgesetzt", erzählt Volker Danko vom Aktivkreis Bad-Neuenahr-Ahrweiler. Er hofft, dass auch viele Menschen aus den umliegenden Orten in die Stadt kommen.

Weitere verkaufsoffene Sonntage in Bad Neuenahr-Ahrweiler 2025

6. Juli im Rahmen von "Sommerbunt"

26. Oktober im Rahmen von "Herbstbunt"

In Neuwied kann laut Stadt in diesem Jahr noch an drei verkaufsoffenen Sonntagen geshoppt werden. Am 27. April haben die Geschäfte im Rahmen des Gartenmarktes geöffnet. Rund 150 Stände sind dann in der Innenstadt aufgebaut. Besucherinnen und Besucher können hier Pflanzen kaufen oder sich Tipps für den Garten bei Experten holen.

Auf dem Gartenmarkt in Neuwied finden Besucher eine riesige Auswahl an Zier- und Nutzpflanzen. Pressestelle Stadt Neuwied / Franz-Josef Dehenn

Weitere verkaufsoffene Sonntage in Neuwied 2025

12. Oktober im Rahmen des Herbstfestes

30. November im Rahmen des Knuspermarkts

In Montabaur und im Fashion Outlet kann dieses Jahr an vier Sonntagen geshoppt werden. Der erste verkaufsoffene Sonntag findet am dritten Maiwochenende, also dem 18. Mai statt. In der Stadt steht dann alles unter dem Motto "Montabaur aktiv", es werden zum Beispiel Zumba Kurse angeboten oder man kann auf eine Torwand schießen. Mit einer Bimmelbahn können Besucherinnen und Besucher außerdem zwischen der Innenstadt und dem Outlet hin und her fahren.

Weitere verkaufsoffene Sonntage in Montabaur 2025

21. September im Rahmen des Schustermarkts

26. Oktober im Rahmen des Oktobermarktes

30. November im Rahmen vom Weihnachtszauber

Am 6. Juli haben die Geschäfte sonntags in Andernach geöffnet. Daneben dreht sich in der Innenstadt bei "Andernach schmeckt" wieder alles um das Thema Essen. Die Besucherinnen und Besucher erwartet unter anderem ein Slow-Food-Markt.

Am 28. September ist der zweite verkaufsoffene Sonntag. An diesem Wochenende findet in Andernach auch der Michelsmarkt statt.

In Koblenz ist vorraussichtlich am 21. September ein verkaufsoffener Sonntag im Rahmen des Schängelmarktes. In der Schlossstraße erwartet die Besucherinnen und Besucher dann wie jedes Jahr der größte Kunsthandwerkermarkt im nördlichen Rheinland-Pfalz.

Dabei kann man den Handwerkern dabei zu sehen, wie sie zum Beispiel Schneidebretter herstellen oder wie Brot im Holzofen gebacken wird. In der Altstadt sind an dem Wochenende auch verschiedene Bühnen aufgebaut, auf denen Musik gespielt wird.