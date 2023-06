Mann aus Landkreis Neuwied hatte Kontakte in Salafisten-Szene

per Mail teilen

Der wegen mutmaßlicher Terrorunterstützung verhaftete Kosovare aus dem Landkreis Neuwied hatte enge Kontakte in die salafistische Szene. Das zeigen Recherchen des SWR.

Im Juli 2021 steht ein Mann vor dem Landgericht Koblenz. Er erhält eine Verwarnung, weil er nach Überzeugung des Gerichts 2016 und 2017 in zwei Fällen einen verbotenen salafistischen Verein unterstützt hatte. Demnach hatte er über Online-Plattformen Koran-Übersetzungen verschickt, die dieser Verein herausgegeben hatte. So berichtet es damals die "Rhein-Zeitung".

Eine Sprecherin des Landgerichts wollte sich auf Anfrage des SWR nicht zur Identität des damals Angeklagten äußern. Recherchen zufolge handelt es sich jedoch um jenen Mann aus dem Landkreis Neuwied, der vor zwei Wochen im Zuge der bundesweiten Razzien wegen mutmaßlicher Unterstützung des IS verhaftet wurde.

Er sitzt neben fünf weiteren Personen in Untersuchungshaft. Sie sollen zu einem Netzwerk gehören, das unter anderem Spenden für in Nordsyrien inhaftierte IS-Anhängerinnen akquiriert haben soll.

Korane aus verbotenem "Lies"-Projekt angeboten

Der Mann aus dem Landkreis Neuwied, ein kosovarischer Staatsbürger, unterhielt nach SWR-Recherchen enge Kontakte in die Salafisten-Szene. Die Gerichtsprecherin in Koblenz bestätigte dem SWR, dass es in dem Verfahren vor zwei Jahren um die Vereinigung "Die wahre Religion" (DWR) alias "Lies! Stiftung" sowie weitere Teilorganisationen ging. Dieses Netzwerk galt bis zum Herbst 2016 als eine der zentralen Anlaufpunkte der salafistischen Szene.

Deren Anhänger machten bundesweit Schlagzeilen, weil sie in Fußgängerzonen öffentlichkeitswirksam den Koran verteilten. Mehr als 100 ihrer Anhänger seien später nach Syrien zur Terrororganisation IS gereist, so der damalige Bundesinnenminister Lothar de Mazière (CDU). Im Oktober 2016 verfügte das Bundesinnenministerium schließlich das Verbot von "Die wahre Religion" und des "Lies"-Projekts.

Gala mit Salafisten-Predigern in Neuwied mitorganisiert

Behördenkreise bestätigten dem SWR, dass der inzwischen 27-jährige kosovarische Staatsbürger 2014 und 2015 an mindestens fünf Koranverteilaktionen des "Lies"-Projekts teilnahm - im April 2015 auch in Koblenz, zusammen mit dem umstrittenen Initiator des Projekts, Ibrahim Abou-Nagie. Einen Monat später soll der Kosovare eine "Spenden-Gala" in Neuwied mitorganisiert haben, bei dem namhafte salafistische Prediger wie Pierre Vogel auftraten.

Der radikal-islamische Prediger Pierre Vogel soll bei einer "Spenden-Gala" in Neuwied aufgetreten sein, die der Kosovare mitorganisiert haben soll. dpa Bildfunk Picture Alliance

Seine Kontakte in die Salafisten-Szene kosteten dem Mann offenbar auch die deutsche Staatsbürgerschaft. So schreibt die "Rhein-Zeitung" zu dem Verfahren im Juli 2021, die damaligen Ermittlungen hätten zur Ablehnung der Einbürgerung geführt.

Rolle des Kosovaren im mutmaßlichen IS-Spendennetzwerk unklar

Ein Kölner Anwalt, der den Mann sowohl damals vertrat als auch im aktuellen Fall das Mandat übernommen hat, sagte dem SWR, er könne sich zu früheren Vorgängen und auch den aktuellen Vorwürfen nicht äußern. Er habe mit seinem Mandanten noch nicht sprechen können. Auch lägen ihm aktuell keine Akten vor. Bisher ist unklar, welche Rolle der 27-jährige Kosovare in dem mutmaßlichen IS-Spendennetzwerk spielte.

Engagement für muslimische Projekte in Myanmar

Zuletzt hatte er sich nach SWR-Recherchen für muslimische Projekte in Myanmar engagiert, zeitweise auch im Rahmen eines ehrenamtlichen Einsatzes für einen muslimischen Hilfsverein in Hessen. Über seine Social Media Kanäle rief er zu Spenden etwa zum Bau von Brunnen auf. Zudem verkaufte er so genanntes Zam Zam Wasser. Wasser mit diesem Namen entstammt aus einem Brunnen in Mekka und ist unter Pilgerreisenden ein typisches Mitbringsel. Der Kosovare verkaufte auch Koran-Übersetzungen - allerdings nicht solche aus dem "Lies"-Netzwerk.