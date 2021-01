per Mail teilen

In Koblenz hat sich am Freitagabend ein Autofahrer mit der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert. Den Angaben der Polizei zufolge wollten Beamte den Wagen kontrollieren, als dieser plötzlich Gas gab. Die Verfolgungsfahrt führte mit hoher Geschwindigkeit unter anderem über die Aachener Straße. Wenig später konnte der Fahrer gestellt werden. Er gab an, im Moment keinen Führerschein zu haben und Alkohol getrunken zu haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.