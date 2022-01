Verfolgungsfahrt zwischen Limburg und Diez

Ein 22-Jähriger hat sich in den frühen Morgenstunden des Sonntags eine Verfolgungsfahrt mit mehreren Streifenwagen geliefert. Als die Polizei das Auto des Mannes in Diez (Rhein-Lahn-Kreis) kontrollieren wollte, gab der Fahrer Gas. Es folgte eine Flucht ins benachbarte Limburg (Hessen) und wieder zurück nach Diez und von dort wieder nach Limburg. Teilweise habe der Mann sein Fahrzeug wegen der hohen Geschwindigkeit nur mit Mühe unter Kontrolle halten können, teilte die Polizei mit. In Limburg-Blumenrod fuhr das Fahrzeug dann in eine Sackgasse, wo der Fahrer sofort aus dem Auto flüchtete. Die übrigen drei Insassen im Alter von 17 und 18 Jahren aus dem Kreis Limburg-Weilburg konnten an einer Flucht gehindert werden. Alle sind der Polizei wegen verschiedener Delikte bekannt. Auch die Identität des Fahrers - er stammt aus Hadamar im Kreis Limburg-Weilburg - konnte anhand von Unterlagen im Auto festgestellt werden.