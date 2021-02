In Hachenburg im Westerwald hat sich im vergangenen Jahr der Verein "Lebensmittelretter" gegründet. Ähnlich wie die Tafeln versorgt der Verein bedürftige Menschen aus der Region.

Jeden Samstag von 16 bis 18 Uhr können sich in der Rundsporthalle in Hachenburg bedürftige Menschen Lebensmittel und Kleidung abholen. Der Verein "Lebensmittelretter" hat sich im Mai 2020 gegründet, als viele Tafeln in der Region wegen des ersten Corona-Lockdowns geschlossen waren und Bedürftigen nicht helfen konnten. Der Verein wollte nach eigenen Angaben die Not der Menschen lindern.

Zahl der Bedürftigen steigt weiter an

Das Konzept der "Lebensmittelretter" sei allerdings etwas anders als bei den Tafeln, erklärt Vereinsgründerin Diana Klanert-Stephan: "Im Gegensatz zu den Tafeln überprüfen wir die finanzielle Situation der Menschen nicht." Nach Vereinsangaben haben sich mittlerweile 279 Bedürftige, darunter 80 Kinder, angemeldet. Jeder der bedürftig sei, könne die Hilfe in Anspruch nehmen.

Bei vielen Menschen in der Region reiche das Geld, beispielsweise durch einen plötzlichen Jobverlust, nicht aus. Die Anfragen würden immer mehr zunehmen, sagt Klanert-Stephan. Zusätzlich habe die Corona-Pandemie die Situation noch weiter verschärft.

"Mein Mann ist arbeitslos geworden, so sind wir hier gelandet. Es ist ein schwerer Schritt, wenn man sich vorher alles kaufen konnte." Anonyme Kundin des Vereins

Bei dem Hachenburger Verein helfen ähnlich wie bei den Tafeln viele Ehrenamtliche. Sie holen Lebensmittelspenden bei umliegenden Supermärkten ab, arbeiten bei der Ausgabe mit oder bringen fertig gepackte Tüten zu den Menschen nach Hause. Nach Vereinsangaben helfen mittlerweile 30 Ehrenamtliche mit.

Lebensmittelspenden reichen nicht aus

In letzter Zeit seien die Lebensmittelspenden durch die Supermärkte aber zurückgegangen, sagt Vereinsgründerin Diana Klanert-Stephan. "In den letzten Wochen gab es wenig Obst und Gemüse. Ich denke es liegt daran, dass jetzt alle zuhause sind. Positiv ist, dass dadurch weniger weggeworfen wird. Aber auf der anderen Seite fehlen die Lebensmittel für die Bedürftigen."

Der Verein ruft deshalb in der Region Hachenburg immer wieder dazu auf, Lebensmittel zu spenden. Außerdem suchen die "Lebensmittelretter" noch nach geeigneten Räumlichkeiten. Derzeit können sie die Rundsporthalle in Hachenburg nutzen, da durch die Corona-Pandemie keine Veranstaltungen stattfinden. Langfristig müsste aber eine andere Lösung her, sagt Klanert-Stephan.