ver.di Mittelrhein kritisiert Impfpflicht im Gesundheitswesen

Die Gewerkschaft ver.di Mittelrhein befürchtet, dass sich die Personalsituation an Krankenhäusern und in Altenheimen verschärfen wird. Schuld sei die beschlossene Impfpflicht für das Gesundheitswesen. ver.di begrüßt ausdrücklich die Impfkampagne gegen das Coronavirus und ruft alle Beschäftigten dazu auf, sich impfen zu lassen. Doch „Druck erzeugt Gegendruck“, sagt die Vorsitzende des ver.di Bezirks Mittelrhein. Und die Mehrzahl der Beschäftigten in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeeinrichtungen sei ohnehin geimpft. Sie befürchtet, dass die Impfpflicht nun diejenigen verprellt, die schon lange mit ihrer Arbeitssituation unzufrieden waren. Umso notwendiger sei es jetzt, endlich die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen zu verbessern und mehr Personal einzustellen.