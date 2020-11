Die Kriminalpolizei bittet um Hilfe bei der Suche nach drei Schwestern, die in Asbach im Kreis Neuwied vermisst werden. Nach Polizeiangaben handelt es sich um eine 10- und eine 15-Jährige und um ein zwei Jahre altes Mädchen.

Den Angaben zufolge wollten die drei Schwestern am Sonntagabend gegen17:30 Uhr mit ihren Hunden Gassi gehen. Seitdem sind sie verschwunden. Die Handys der älteren Mädchen sind aus. Die Mutter verständigte etwa zwei Stunden später die Polizei und veröffentlichte auch einen Hilferuf in den sozialen Medien.

Spur verliert sich am Kreisverkehr

Rund 100 Freiwillige suchten danach rund um Asbach nach den drei Mädchen, allerdings ohne Erfolg. Auch zwei Rettungshundestaffeln unterstützten die Suche, heißt es. Die Spur verliere sich aber am Kreisverkehr der L235 zum Jägertal, möglicherweise könnten die Mädchen dort in einen Wagen gestiegen sein und in Richtung Bonn unterwegs sein. Die Kripo in Neuwied bittet um Hinweise.