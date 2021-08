per Mail teilen

Die Verbandsgemeinde Rennerod hat nach eigenen Angaben den Bau von insgesamt 17 Photovoltaikanlagen jetzt abgeschlossen. Wie die Verbandsgemeinde mitteilt, liefern die Anlagen Strom für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in der Verbandsgemeinde. Bei den Anlagen handele es sich um sogenannte Solarwender. Sie richteten sich ähnlich wie eine Sonnenblume nach dem Stand der Sonne aus. So könnten die Anlagen im Tagesverlauf möglichst viel Sonnenenergie einfangen. Der Strom soll bei der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung eingesetzt werden. Die Verbandsgemeinde Rennerod schätzt, dass so pro Jahr rund 95 Tonnen CO2 eingespart werden können. Die Kosten für die 17 Anlagen liegen nach Angaben der Verbandsgemeinde bei rund 360.000 Euro. Das Land Rheinland-Pfalz fördere den Bau mit rund 90.000 Euro.