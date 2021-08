per Mail teilen

Die Verbandsgemeinde Montabaur im Westerwald hat eigenen Angaben zufolge wiederkehrende Straßenausbaubeiträge eingeführt. Wie die VG mitteilt, sind die Ortsgemeinden Görgeshausen und Eitelborn die ersten, die das neue System umsetzen. Wenn bisher etwa eine Straße saniert wurde, mussten sich die Anwohner über einen einmaligen Beitrag an den Kosten beteiligen. Die Kosten seien mitunter sehr hoch gewesen und damit eine finanzielle Belastung für die Anwohner, so die Verwaltung. Nach dem neuen System der wiederkehrenden Beiträge werden die Kosten anders verteilt - etwa zwischen der Ortsgemeinde und allen Bürgern des jeweiligen Abrechnungsgebiets. Wie die Verbandsgemeinde Montabaur mitteilt, gelte das neues System als solidarischer und sozial verträglicher. Die Kommunen in Rheinland-Pfalz sind gesetzlich verpflichtet, bis zum 1. Januar 2024 wiederkehrende Beiträge im kommunalen Straßenausbau einzuführen.