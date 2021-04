Sechs Wochen nach der Pleite der Bremer Greensill-Bank geht die Verbandsgemeinde Diez davon aus, dass die sieben Millionen Euro, die sie dort nach eigenen Angaben angelegt hat, wahrscheinlich verloren sind. Trotzdem hofft man in Diez noch auf den Ausgang des Insolvenzverfahrens. Ob es bei der insolventen Bank aber noch was zu holen gibt, ist völlig unklar. Um die Ansprüche besser durchsetzen zu können, will die Verbandsgemeinde einer Interessengemeinschaft aus Kommunen in ganz Deutschland beitreten, die ebenfalls Geld bei der Banken-Pleite verloren haben. Um die verlorenen sieben Millionen Euro zu ersetzen, plant die Verbandsgemeinde einen Nachtragshaushalt, der das Finanzloch unter anderem mit Krediten stopfen soll. Die Gemeinde hatte das Geld vor einigen Monaten nach einer Finanzberatung bei der wenig später insolventen Bremer Greensill-Bank angelegt.