Auch für Nicht-Fußballfans wird zum Start der Fußball-EM was geboten. Ob Straßenfestival, Weinfest, Kunstfestival oder Radfahren auf autofreien Straßen im Ahrtal oder im Sayntal.

Das Straßenfestival "Ars Fontana" findet wieder am Samstag und Sonntag in den Gassen von Unkel am Rhein statt. Nach Angaben des Veranstalters spielen dort an beiden Tagen verschiedene Bands auf dem Willy-Brandt-Platz, dem Oberen Markt und dem Unteren Markt. Das Festival ist laut Veranstalter kostenlos und startet am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr.

Beim musikalischen Programm ist von Rock bis Jazz alles dabei. Der diesjährige "Topact" ist nach Auskunft des Veranstalters Frank Rohles am Samstagabend um 20 Uhr. Dieser habe bereits mit Queen und Brian May zusammen gearbeitet.

Weinfest im Westerwald? Das geht! In Bad Marienberg lädt die Stadt zum jährlichen Weinfest am Marktplatz ein. Am Samstag und Sonntag sind nach Angaben des Veranstalters mehrere rheinland-pfälzische Weingüter mit Ständen vor Ort.

Für Unterhaltung wird unter anderem mit Live-Musik von der Coverband "Vinnie Cooper" gesorgt. Demnach spielen sie bekannte Pop- und Party-Hits, sowie Oldies. Der Eintritt ist laut dem Veranstalter frei.

Von Samstag bis nächste Woche Sonntag (15. - 23. Juni) werden zum vierten Mal Künstlerinnen und Künstler ihre Kunstwerke unter freiem Himmel beim sogenannten "Forestival" ausstellen. Im Lahnsteiner Tal im Süßgrund und im Stadtteil Friedrichssegen kann man entlang der Wald- und Wiesenwege Kunstwerke von regionalen, nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstler entdecken. Die Ausstellung ist laut Veranstalter kostenfrei. Demnach wird das Forestival an manchen Tag auch musikalisch untermalt.

Am Sonntag können Radfahrerinnen und Radfahrer bei den Veranstaltungen "Tour de Ahrtal" und "Jedem Sayn Tal" von morgens bis abends mit dem Rad über Straßen fahren, wo normalerweise Autos unterwegs sind.

Bei der "Tour de Ahrtal" ist nach Angaben des Veranstalters die B258 von Blankenheim bis Müsch und im weiteren Verlauf die L73 bis Dümpelfeld zwischen 9 und 17 Uhr gesperrt. Demnach wird es zwischen Blankenheim, Hillesheim, Müsch und Ahrbrück verschiedene Aktionen und Möglichkeiten für Pausen für die Radfahrerinnen und Radfahrer geben.

Der Erlebnistag "Jedem Sayn Tal" startet laut Veranstalter am Sonntag um 9:30 Uhr auf dem Marktplatz in Selters mit einem ökumenischen Fahrradgottesdienst. Anschließend können dann Radfahrerinnen und Radfahrer entlang des Saynbachs von Selters über Ellenhausen, Deesen, Breitenau, Kausen, Isenburg und der Quengsmühle bis in den Bendorfer Stadtteil Sayn fahren. Die Strecke wird nach Angaben des Veranstalters von 9 bis 19 Uhr für Autos gesperrt sein. Auf der Strecke wird es demnach verschiedene Angebote von Vereinen oder der Gastronomie geben.