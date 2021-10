Angebote für Flut-Betroffene in der Ahr-Akademie

In der Ahr-Akademie der Handwerkskammer (HWK) in Bad Neuenahr-Ahrweiler können sich am Samstag Betroffene der Flutkatastrophe zum Austausch treffen. Im sogenannten Café Auszeit der Koblenzer Handwerkskammer soll allen Betroffenen eine Chance zum Durchatmen gegeben werden, heißt es von der HWK. Zwischen 10 und 16:30 Uhr gibt es demnach unter anderem ein Repair-Café, bei dem technische Gegenstände, die bei der Flut zerstört wurden, gemeinsam repariert werden könnten. Außerdem sollen etwa Mal-Kurse und Sing-Stunden stattfinden. Das Angebot in der Ahr-Akademie ist laut HWK kostenlos.