Weinblütenfest, Kunst im Wald, Nürburgring Classic

Das Wochenende wird heiß und sonnig, das ist also bestes Wetter für Ausflüge rund um Koblenz: Hier zehn Tipps - von klein und idyllisch bis groß und international.

Festspiele in der Abtei Rommersdorf

Historische Fahrzeuge beim Nürburgring Classic

Lok-Parade im Eisenbahnmuseum in Koblenz

Europäischer Keramikmarkt in Höhr-Grenzhausen

Weinfest in Bad Marienberg

Brückenstraßenfest in Mayen

Elztalfestival in Roes

Forestival in Lahnstein

Weinblütenfest in Mayschoß

Lifestyle-Messe in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Festspiele in der Abtei Rommersdorf beginnen

Jedes Jahr gibt es bei den Festspielen in der Abtei Rommersdorf in Neuwied im Juni und Juli ein abwechslungsreiches Programm aus Theater, Kabarett und Musik. In der tollen Kulisse des Abtei-Geländes in Heimbach-Weis geht es am Freitagabend los: auf der Freiluft-Bühne im Englischen Garten.

Ursprünglich war der Theater-Klassiker "Jedermann" geplant. Doch das fällt aus. Deshalb gibt es jetzt einen Liederabend als Ersatz, heißt es bei Facebook. Wer will, kann seine "Jedermann"-Karten zurückgeben.

Die Schauspielerin und Sängerin Ina Paule Klink kommt zu den Rommersdorfer Festspielen 2025. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Am Samstag ist die Schauspielerin und Musikerin Ina Paule Klink - bekannt aus Serien wie "Wilsberg" oder dem "Zürich-Krimi" - mit ihrem Programm "Vertraulich" zu Gast. Am Sonntag stehen große Jazzstücke auf dem Programm.

Während der Festspiele in der Abtei Rommersdorf ist auch Wilfried Schmickler mit seinem politischen Kabarett da. Die Schauspielerin Ulrike Kriener liest Liebes-Texte über Männer und Frauen. Und für Kinder und Erwachsene gibt es das Musical "Die Piratenprinzessin".

Classic Historische Fahrzeuge beim Nürburgring

Der Nürburgring feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag - und dazu passend sind beim Nürburgring Classic 2025 am 14. und 15. Juni wieder Oldtimer und historische Autos der letzten 100 Jahre am Start: Von klassischen Fahrzeugen aus den 1920-ern bis zu PS-starken Formel-1-Boliden der 2000-er Jahre.

Hobbyfahrer können sich in den verschiedenen Klassen für die Rennen auf der Nordschleife und der Grand-Prix-Strecke anmelden. Die Nürburgring Classic sind die erste Veranstaltung für historische Rennautos am Nürburgring in diesem Jahr. Anfang August folgt der Oldtimer-Grand-Prix.

Große Lok-Parade im Eisenbahn-Museum in Koblenz

In Koblenz bekommen am Wochenende Eisenbahnfans einiges geboten. Das DB-Museum in Lützel feiert sein Sommerfest , unter anderem mit einer großen Lok-Parade am Samstagnachmittag mit 20 teils historischen Loks und Zügen. Wer will, kann auch im Führerstand von verschiedenen Lokomotiven mitfahren. Außerdem ist ein Nachbau der legendären "Adler" zu Gast. Sie wurde 1935 für die Hundertjahrfeier der deutschen Eisenbahn gebaut.

Beim Sommerfest im Eisenbahn-Museum in Koblenz gibt es wieder eine Lok-Parade mit 20 teils historischen und sehr Loks. DB Museum Koblenz/Kim Fischer

Der Nachbau steht im Eisenbahnmuseum in Nürnberg und kommt für das Sommerfest am Wochenende extra nach Koblenz. Rund um Koblenz gibt es am Samstag und Sonntag Rundfahrten in historischen Nahverkehrszügen. Ein kostenloser Pendelzug aus historischen Fernverkehrswagen bringt die Besucher vom Koblenzer Hauptbahnhof zum Sommerfest im Museum und auch wieder zurück.

Europäischer Keramikmarkt in Höhr-Grenzhausen

Im Westerwald lädt die Stadt Höhr-Grenzhausen am Wochenende zum 45. Europäischen Keramikmarkt ein. Mit dabei sind nach Angaben der Veranstalter 125 Keramikerinnen und Kermiker aus Deutschland und aus ganz Europa. Über einer Länge von 5.000 Metern sind Stände aufgebaut. Dort wird am 14. und 15. Juni gezeigt, was die Vielfalt der Keramik ausmacht: Gebrauchsgegenstände, aber auch Skulpturen und Unikate. Am Laigueglia-Platz mitten in der Marktzone finden mehrere Aktionen statt. Unter anderem wird die 5. "Offene Deutsche Töpfermeisterschaft" ausgetragen.

in Bad Marienberg Zwei Tage lang Weinfest

Wein - das ist nicht ganz typisch für den Westerwald. Trotzdem dreht sich am Freitag und Samstag beim Weinfest in Bad Marienberg alles um Weine aus Rheinland-Pfalz. Eröffnet wird das Weinfest am Freitag um 18 Uhr auf dem Marktplatz. Später am Abend spielt die Coverband Vinnie Cooper aus Bendorf. Am Samstag machen die Weinstände ab 14 Uhr auf. Der Eintritt ist frei.

Brückenstraßenfest in Mayen für die ganze Familie

Das Brückenstraßenfest in Mayen ist in diesem Jahr zum ersten Mal in der gesamten Innenstadt. Das Fest am 14. Juni wird von Einzelhändlern organisiert. Es geht um 10 Uhr los. Ein Highlight sind die Schauspielerinnen und Schauspieler der Mayener Burgfestspiele, die Auszüge aus dem aktuellen Spielplan zeigen. Außerdem sind in den Straßen Straßenkünstler mit Walking Acts mit Hula-Hoop und Jonglage unterwegs.

Klein, aber fein - das Elztalfestival in Roes

Von Mayen aus sind es nur ein paar Kilometer bis in den kleinen Ort Roes. Dort treten in diesem Jahr 17 Künstlerinnen und Künstler beim Elztalfestival in der Brückenmühle auf: Von Freitag, dem 13. Juni um 18 Uhr bis Sonntag um 14 Uhr sind unter anderem The Real Comedian Harmonists, Pantomimin Katja Grahl und Klaus der Geiger mit dabei. Das kleine Open Air Festival findet zum sechsten Mal auf dem Gelände der Brückenmühle im Kreis Mayen-Koblenz statt.

Kunst in freier Natur beim Forestival in Lahnstein

Kunstwerke in der freien Natur: In Lahnstein laden Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt ab Samstag, dem 14. Juni, wieder zum Forestival ein. Sie hängen ihre Kunstwerke im Freien auf und geben manchmal auch Live-Performances in einer außergewöhnlichen Umgebung - im Wald und auf den Wiesen des Süßgrund-Tals im Stadtteil Friedrichssegen. Auf zwei Rundwanderwegen können Besucherinnen und Besucher die Kunst kostenlos erleben, und zwar bis zum 22. Juni.

Weinblütenfest in Mayschoß: Freitag und Samstag

Das Mayschosser Weinblütenfest ist traditionell der Start in die Weinfest-Saison im Ahrtal. Immer am dritten Juni-Wochenende laden die Winzerinnen und Winzer aus dem Ort zum Fest der beginnenden Weinblüte ein. Start des Weinfestes ist am Samstag, 15. Juni, um 12 Uhr auf dem Festplatz in Mayschoß. Der Höhepunkt ist am Sonntagnachmittag mit dem großen Festumzug.

Lifestyle-Messe in Bad Neuenahr-Ahrweiler: Fr bis So von 10 - 18 Uhr

Wer Lust hat, im edlen Ambiente nach etwas Schönem fürs eigene zu Hause zu suchen, der ist bei der Messe LebensArt im Kurpark von Bad Neuenahr-Ahrweiler richtig. Dort zeigen etwa 70 Aussteller am Wochenende Life-Style-Trends und Neuheiten: Es werden Produkte zur Gartengestaltung, aber auch besondere Einrichtungsideen angeboten. Und nach Angaben der Veranstalter bieten kleine Manufakturen Schmuck und Mode an. Eröffnet wird die Messe am Freitag um 11 Uhr, sie dauert bis Sonntagabend. Der Eintritt kostet acht Euro.