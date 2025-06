Musik hören, Wein trinken, Film gucken oder wandern - das ist alles möglich an diesem Feiertags-Wochenende im nördlichen Rheinland-Pfalz. Wir haben einen Überblick.

Seit Mittwoch

Das Festival Musik und Wein zwischen Marienthal und Dernau im Ahrtal hat auch 2025 ein vielseitiges musikalisches und künstlerisches Programm. Wo sonst Wanderer ihre Autos parken, entsteht einmal im Jahr die WeinKulturBühne. Vom 18. bis zum 22. Juni verspricht das Festival neben bewährten Klassikern - wie der Doppelshow mit Köbes Underground - spannende Überraschungen. Mit dabei in diesem Jahr ist zum Beispiel auch die Sommer Edition "SWR1 Hits und Storys" am Samstag.

Der römische Kaiser Marc Aurel ist Thema der Ausstellung in der Roemervilla in Bad Neuenahr-Ahrweiler, die am Mittwoch eröffnet wurde. Sie beschäftigt sich mit seinem philosophischen Erbe. Zwei Künstler aus dem Ahrtal, der Sänger und Maler Stephan Maria Glöckner und Wolfgang Kutzner, haben eigens für die Ausstellung insgesamt 36 Bilder gestaltet.

Einige davon hängen von der Decke und sind über vier Meter lang. Die Künstler haben die Gedanken aus dem philosophischen Standardwerk "Selbstbetrachtungen". Aurel soll es in einem Feldlager geschrieben haben. Es zählt heute zu den großen Werken der Weltliteratur. Die Ausstellung in der Römervilla ist Teil der Landesausstellung des Trierer Landesmuseums.

Am langen Fronleichnams-Wochenende gibt es auch in diesem Jahr wieder das Autokino am Rathaus in Simmern im Hunsrück. Gezeigt werden laut Veranstalter vier Filme. Am Donnerstag läuft beispielsweise "Girl You Know It's True", ein Biopic über die 80er-Jahre-Band Milli Vanilli. Schnell sein lohnt sich, sagen die Organisatoren. Denn nur rund 80 Fahrzeuge werden auf dem Parkplatz zwischen Rathaus und Schwimmbad Platz finden. Aber keine Sorge: Für das Kinoerlebnis unter freiem Himmel werden den Angaben zufolge bei gutem Wetter auch Sitzplätze angeboten. Der Eintritt kostet 10 Euro pro Person, Einlass ist ab 20 Uhr 30.

Ab Donnerstag

Rund um den Nürburgring wird es ab Donnerstag so richtig voll - denn an diesem Wochenende findet das 24-Stunden-Rennen statt. Dabei treten 141 Teams gegeneinander an. Die Veranstalter rechnen nach eigenen Angaben mit über 200.000 Zuschauern auf den Tribünen am Grand-Prix-Kurs und rund um die Nordschleife. Bereits am Donnerstag starten die ersten Qualifiying-Rennen. Außerdem gibt es auch viel Programm drumherum, wie Bike- und Auto-Shows und Autogrammstunden. Das 24-Stunden-Rennen selbst findet dann am Samstag ab 16 Uhr statt.

Vier Berge in vier Tagen - das ist das Motto des Ahrtaler Gipfelfestes , das ab Fronleichnam in Bad Neuenahr-Ahrweiler startet. Die diesjährigen Tagesziele sind die Adenbachhütte in Bad Neuenahr-Ahrweiler, das Waldcafé Blattwerk der Wohllebens Waldakademie in Wershofen, der Dorfplatz unter der Linde im Höhenort Lind sowie das Boots-Haus am Rhein in Sinzig. An allen Orten gibt ein buntes Unterhaltungsprogramm, auch für Kinder. Zu jedem Gipfel führt eine kurze und eine lange Wanderroute.

Essen und Trinken einpacken, weiß anziehen und Fronleichnam mit Livemusik am Rhein genießen: Das ermöglicht das Dîner en blanc der Koblenzer Gartenkultur am Donnerstag, 19. Juni. Von 12 bis 19 Uhr erwartet die Gäste eine lange Tafel am Luisentempel, dem Pavillon in den Kaiserin-Augusta-Anlagen nahe des Denkmals. Wer mag, kann Platz nehmen und seinen Picknick-Korb auspacken. Einzige Voraussetzung, um mitzumachen, ist passende Kleidung. Zur Unterhaltung gibt es Livemusik. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Ganz in Weiß gekleidete Menschen plaudern und speisen unter freiem Himmel an der "Langen Tafel" im Schlosspark des Kurfürstlichen Schlosses Koblenz. Stadt Koblenz

Ab Freitag

An diesem Wochenende gibt es einen Hauch Südfrankreich, direkt am Rhein. Beim LebensKunstMarkt präsentieren sich fast 200 Künstlerinnen und Künstler in mediterraner Atmosphäre. Das Angebot reicht von hochwertigem Kunsthandwerk bis hin zu Mitmachaktionen. Besonders beliebt ist laut Stadt der provenzalische Markt mit Spezialitäten aus Südfrankreich - schon ab Freitagnachmittag in der Josefstraße.

Am Samstagabend gibt’s Live-Musik mit französischem Flair - Chansons und Tango auf dem Marktplatz. Auch Galerien, Museen und der Einzelhandel machen mit. Der Eintritt ist frei. Besucherinnen und Besuchern wird empfohlen mit der Bahn oder dem kostenlosen Shuttleservice anzureisen.

Ab Samstag

Um die Bedeutung von Wasser Kindern und Eltern näher zu bringen, gibt es am 21. Juni den Wasser-Aktion-Tag in Rengsdorf im Westerwald. Es gibt verschiedene Programmpunkte, wie beispielsweise den Kinderworkshop "Botschaft des Wassers" oder das Mit-Mach-Experiment "Prinzipien des Cosmos /Universums". Außerdem wird gemeinsam gesungen und sich bewegt. Die Kinder können mit kleinen Gießkannen den Pflanzen Wasser geben und mit den Schaufeln den Boden aufheben und untersuchen - mit der Frage "Welche Lebewesen und Mikroorganismen sind dort zu finden?".

20 Jahre RheinVokal - das Musikfestival am Mittelrhein feiert Jubiläum. Noch nie war es so bunt und vielfältig wie im Jubiläumsjahr 2025, sagen die Veranstalter. Vom 21. Juni bis zum 24. August gibt es 19 Konzerte unter dem Kultursommer-Motto "Forever Young". Musikalisch wieder alles dabei: Klassische Musik, alte und neue Musik. Beim Eröffnungskonzert am Samstag singt die Rheinische Kantorei gemeinsam mit Concerto Köln in der Abteikirche Maria Laach.

Andere Locations sind zum Beispiel die Abtei Rommersdorf in Neuwied, das Schloss Montabaur, die Christuskirche in Andernach und das Arp Museum in Remagen. Auch der SWR bereichert das Festival mit einigen Programm-Highlights: von Liederabenden über Chormusik bis hin zur SWR Kulturnacht mit Literatur und Talk, Pop und Jazz. Viele Konzerte werden aufgezeichnet und später auf SWR Kultur sowie in der Mediathek ausgestrahlt.

20 Jahre RheinVokal: Gesang pur in hübscher Kulisse

Zum Sommeranfang gibt es an mehreren Orten in Koblenz und in Bad Marienberg kostenlose Live-Musik - bei der "Fête de la Musique". In Koblenz sind mehr als 40 Musikgruppen, Solokünstlerinnen und -künstler dabei, in Bad Marienberg sind es 12. Die "Fête de la Musique" ist ein Musikfest, das in über 1.000 Städten auf der ganzen Welt stattfindet. Und zwar immer am 21. Juni - was in Europa der längste Tag des Jahres ist.

Erfunden wurde es vor mehr als 40 Jahren in Paris und es soll Menschen aus der Welt zusammenbringen und einfach die Freude an der Musik feiern, sagen die Veranstalter. Der Eintritt ist frei.

In der Mayener Innenstadt gibt es von Samstag, 21. Juni bis Samstag, 16. August, wieder die "Summer Beats" . Jeweils samstags ab 11:30 Uhr bringt die Veranstaltungsreihe an neun Sommerwochenenden musikalisches Flair und gute Laune in die Innenstadt. Die Veranstaltung ist kostenlos und findet unter freiem Himmel statt.

Sonntag

Der Verein, die Hubertusbläser Eifel, veranstaltet am 22. Juni ein großes

Bläsertreffen mit der Prüfung zum "Bläserabzeichen Jagdpraxis" in Lutzerath. Bereits über 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern haben sich nach Angaben des Vereins dazu angemeldet.

Sie kommen aus Jagdhornbläsergruppen der Region, um sich musikalisch auszutauschen, gemeinsam zu musizieren und ihre Fähigkeiten im Rahmen der Prüfung unter Beweis zu stellen. Besucher können bei der Veranstaltung zuhören und bekommen auch Einblicke in die Tradition des jagdlichen Brauchtums und die Bläserszene.

Am Sonntag findet im Gewerbepark Mülheim-Kärlich das 9. Old- und Youngtimer-Treffen statt. Teilnahmeberechtigt sind laut Veranstalter Pkw, Lkw, US-Cars, Traktoren und Motorräder bis Baujahr 2.000. Für die Veranstaltung wird es wieder eine Einbahnstraßenregelung geben. Befestigte Parkflächen würden ausreichend zu Verfügung stehen und auch fürs kulinarische Angebot sei gesorgt, heißt es.