Wo man in der Region Koblenz in den 1. Mai feiern kann

Der 1. Mai steht vor der Tür und damit auch einige Veranstaltungen. Egal ob Wandern oder Feiern - der Wetterbericht verspricht beste Voraussetzungen für Pläne jeder Art.

Wer in den Mai tanzen will, der wird vielerorts im Norden des Landes fündig. In Koblenz kann man unter anderem in der Wilden Heimat und dem Zenit Club feiern - acht verschiedene DJs sorgen in den beiden Clubs den Abend über für die richtige Musik zum Abtanzen. Auch der Circus Maximus bietet eine Party auf zwei Etagen an. Ab ab 20:30 Uhr ruft Feministats Koblenz zur Nachttanzdemo auf.

Außerhalb von Koblenz kann man zum Beispiel bei der Ü-30-Party in der Kulturscheune Hof Aspich in Lahnstein feiern oder auch mit der KG Ringnarren im Bürgerhaus Neuwied-Block. In Bad Breisig lädt das Rasthaus B9 ab 22 Uhr bei freiem Eintritt zum Tanz in den Mai und in Bad Neuenahr-Ahrweiler wird mit "der Frühlingsparty im Lenné Schlösschen", der neu angelegte Lenné Park eröffnet.

Tanz in den Mai mit Livemusik

Wer lieber zu Livemusik in den Mai tanzen will, der kann das beispielsweise in der Schützenhalle Ochtendung mit der Band "Frontline". In Linz am Rhein spielt die Cover-Band "XTension XXL" beim traditionellen Maifest des Stadtsoldatencorps auf dem Marktplatz. Zum ersten Mal wird auch an der Geierlay-Brücke im Hunsrück in den Mai gefeiert - mit Livemusik der Acoustic-Band "Pocket Rock".

Beim Blütenfest in Güls sind die Gassen des Weinorts immer voll. SWR

Livemusik gibt es am 30.4 auch in Koblenz-Güls zum Start des Blütenfestes . Die Weinstände öffnen um 19 Uhr, später spielt die Band "Zlosh". Bis zum Wochenende gibt es ein vielfältiges Programm im Weinort an der Mosel, der in diesem Jahr 1250 Jahre feiert. Höhepunkt ist ein historischer Umzug am Sonntagnachmittag.

Maibaum-Aufstellen und Maifeuer

Traditionell geht es unter anderem auf dem Dorfplatz in Bell zu. Hier wird am 30.4 der Maibaum auf dem Dorfplatz aufgestellt. Los geht es ab 19 Uhr. Im Westerwald wird am gleichen Abend wieder das Maifeuer in Alpenrod entzündet. Neben Musik ist auch ein Feuerwerk angekündigt. In Oberwesel findet die traditionelle Weinhexennacht mit Livemusik von "Les Patrons" statt.

Hexen stehen auch bei "Heia Walpurgis" im Mittelpunkt. Bei der Veranstaltung am 1. Mai auf der Ehrenburg in Brodenbach begrüßen Hexe Gruselinde Graukraut und ihr tumber Knecht Gilg die Gäste auf der Burg. Sie können sich auf magische Spiele, Musik und wilden Tanz freuen.

Viele Freibäder in der Region Koblenz öffnen

Wer schon Lust auf einen Sprung ins Wasser hat, der kann sich freuen. Am 1. Mai öffnen im Norden des Landes die ersten Freibäder - beispielsweise die Freibäder in Andernach, Pellenz, Boppard, Nassau und Ransbach-Baumbach. In den nächsten Tagen folgt das Bad in Vallendar.

Spiel und Spaß gibt es etwa beim ersten "Kanzelfest" in Andernach . Hier können Familien bei einem Picknick die Aussicht übers Rheintal genießen und acht Teams anfeuern, die in Geschicklichkeitsspielen um den "Kanzelcup" buhlen. Im Zoo Neuwied gibt es am 1. Mai ein Familienfest, bei dem zahlreiche Aktionsstände aufgebaut werden, an denen große und kleine Besucher zum Mitmachen aufgefordert sind.

Wandern am 1. Mai

Wer am 1. Mai klassisch wandern gehen möchte, der kann das auf einem der vielen Premium-Wanderwege im nördlichen Rheinland-Pfalz . In Winningen können Wanderer bei der traditionellen Maifeier auf der Pfarrheck eine Rast einlegen. Von 11 bis 17 Uhr gibt es dort Weine und Eintopf. Auch auf dem Rotweinwanderweg kann man dank des Weinfrühlings Mittelahr die Wanderung direkt mit einem Gläschen Wein verbinden.

Im Ahrtal kann man am 1. Mai auch das traditionelle Bergfest auf dem Krausberg in Dernau besuchen. Dort spielt die Dernauer Gitarrengruppe bekannte Mailieder zum Mitsingen und die Blaskapelle Hönningen unterhält die Gäste mit zünftiger Musik. Im Kurpark in Bad Neuenahr-Ahrweiler lädt die Kleine Bühne unter dem Titel "maiPARK " zum musikalischen Start in den Frühling. Hier kommen vor allem Freunde von Jazz-Musik, Klassik und Chorgesang auf ihre Kosten.

Märkte in der Region Koblenz am ersten Mai-Wochenende

Am verlängerten Wochenende gibt es einige Märkte zu besuchen. So findet in Cochem etwa der Handwerker- und Regionalmarkt am Samstag und Sonntag statt. In Bendorf präsentieren sich am Sonntag rund 130 Aussteller beim Bauern- und Gartenmarkt .

In Koblenz findet am 3. Mai unter dem Motto "Inklusion am Eck?!" ein Aktionstag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt. Kunstinteressierte können am Wochenende bei den "Offenen Ateliers" in Unkel mehr als 40 Künstlerinnen und Künstlern bei der Arbeit über die Schulter schauen.

Und wäre das alles nicht schon genug, gibt es am Sonntag im Römerbergwerk Meurin bei Kretz außerdem noch einen Themen- und Familientag. Von 10 bis 17 Uhr erwartet die Besucher unter dem Motto "Wir bauen einen Palast" ein buntes Mitmachprogramm rund um römische Bau- und Vermessungstechniken.