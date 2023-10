Weinfeste, Wanderungen, Märkte - fünf Veranstaltungstipps fürs Wochenende

Am Wochenende soll es spätsommerlich warm werden. Ideal, um noch mal rauszugehen, bevor es herbstlich wird. Wir geben ein paar Tipps für Veranstaltungen in der Region Koblenz.

Märkte in der Region Koblenz

Beim europäischen Töpfermarkt in Ransbach-Baumbach reisen die Töpfer und Töpferinnen nicht nur bundesweit, sondern auch aus dem benachbarten Ausland an und zeigen ihr Handwerk. Egal ob Zier-, Garten- oder Gebrauchskeramik. Der Markt beginnt am Samstag um 10 Uhr und geht bis Sonntag.

Am Sonntag startet am Limeskastell in Pohl der Genussmarkt "Lokal und lecker". Im vergangenen Jahr waren laut Veranstalter fast 30 Aussteller am Start. Der Eintritt ist frei. Der Markt beginnt um 10.30 Uhr.

Die Neuwieder Markttage sollen am Samstag und Sonntag Appetit auf den Herbst machen. Der Bauern- und Gourmetmarkt rückt die Früchte des Herbstes in den Mittelpunkt und bietet ein breites Angebot an Ständen, verspricht die Stadt. Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Beginn ist am Samstag um 10 Uhr.

Beim Weinherbst Mittelahr sind auch an diesem Wochenende von Marienthal bis Altenahr im Ahrtal etwa 20 Weingüter von 10 bis 18 Uhr mit einem Stand auf dem Rotweinwanderweg vertreten. Zusätzlich zum Angebot auf dem 15 Kilometer langen Höhenweg haben laut Ahrtal-Tourismus auch viele Betriebe in den Weinorten für die Besucherinnen und Besucher geöffnet. Es gibt auch eine Route für Familien mit Kinderwagen.

In Zell an der Mosel wird am Wochenende wieder das traditionelle Federweißerfest in der Altstadt gefeiert. Zu essen gibt es laut Stadt nicht nur Zwiebelkuchen, sondern auch noch andere kulinarische Leckereien. Außerdem ist ein buntes Musik- und Unterhaltungsprogramm dazu geplant.

Zwar fand in diesem Jahr Rhein in Flammen ohne St. Goarshausen statt, die "Weingass" kehrt in diesem Jahr trotzdem zurück. Noch bis Samstagabend wird in der Altstadt von St. Goarshausen gefeiert. Hier gibt es nach Angaben der Veranstalter ausgesuchte Weine aus der Region und ein breit gefächertes Angebot an Essen.

In St. Goarshausen am Rhein kann man am Samstag den Mythos Loreley bei einer Schlenderweinprobe erleben. Laut Veranstalter führt ein Gästeführer durch den Kultur- und Landschaftspark auf der Loreley. An verschiedenen Orten im Park werden Mittelrhein-Weine verkostet. Jeder Abend wird von einem Winzer begleitet. Um 19 Uhr ist Treffpunkt ist die Tourist-Information auf dem Loreley-Plateau.

Im Westerwald können Interessierte bei einer geführten Wanderung die Westerwälder Seenplatte kennenlernen. Von Schenkelberg geht es laut Tourist-Information Hachenburger Westerwald ins fünf Kilometer entfernte Hartenfels. Start ist am Samstag um 14 Uhr in Schenkelberg.

Am Sonntag zeigen Gästeführer auf einem Rundgang durch Ahrweiler wie der Wiederaufbau im Ahrtal voranschreitet. Bei der Flut im Juli 2021 war im Ahrtal vieles zerstört worden. Beginn ist um 11 Uhr in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Kosten liegen laut Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing bei 12 Euro.

Im Kurpark in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist noch bis Sonntag wieder die Licht- und Wassershow Klangwelle zu sehen. Besucherinnen und Besucher können dabei meterhohe Wasserfontänen erleben, die beleuchtet werden und zur Musik auf- und absteigen. Die Show startet laut Veranstalter samstags ab 20 Uhr und sonntags ab 19 Uhr.

Im Kurpark von Bad Neuenahr-Ahrweiler findet wieder die Klangwelle statt. SWR

Bei einer Laternenführung können Besucher und Besucherinnen die Burg Rheinfels bei St. Goar einmal in der Abenddämmerung erleben. Nur mit einer Laterne ausgestattet zeigt ein Burgführer die imposante Burg am Mittelrhein. Die Führung kostet neun Euro. Sie beginnt um 20 Uhr.

Und es gibt noch etwas im Dunkeln: Am Freitagabend kann auf dem Minigolfplatz in Vallendar bis um Mitternacht gespielt werden. Die Bahnen werden extra für das "Nachtgolfen" beleuchtet. Zu Essen gibt es Würstchen vom Grill.

Und wem es doch etwas zu frisch draußen ist, für den gibt es auch noch einige Ausstellungen. Dieter Nuhr ist nicht nur ein bekannter Kabarettist, er hat auch Kunst studiert. Das Ludwig Museum in Koblenz zeigt einige Werke von ihm. Die Ausstellung "Dieter Nuhr. Von Fernen umgeben" ist Teil einer großen Tournee, die bereits in Hagen, Venedig, Rom und Dakar zu Gast war. Die Vernissage ist am Sonntag um 16 Uhr.

Banksy in Neuwied: Streetart-Ausstellung in der Stadtgalerie

In Diez zeigt die Sonderausstellung "Gefangen in Diez" wie es war in Diez und Freiendiez gefangen zu sein, etwa mit Fotografien und Aussagen von Zeitzeugen aus verschiedenen Epochen. Die Ausstellung ist im Museum im Grafenschloss in Diez zu sehen und zwar von 14 bis 17 Uhr.