Veranstaltungen am letzten Juli-Wochenende in der Region Koblenz

Im Norden des Landes gibt es am Wochenende einige größere Veranstaltungen - vor allem Open-Air. Darunter Konzerte, Filmnächte und Feste. Wir zeigen, wo überall gefeiert wird.

Vom 28. bis 30. Juli beleben bei der Gauklerfestung wieder mehr als 150 internationale Straßenkünstler, Comedians, Akrobaten, Kabarettisten und Walk-Acts die Festungsmauern hoch über Koblenz. Zum 32. Mal wird die Festung Ehrenbreitstein in einen magischen Ort verwandelt.

Am Freitagabend gibt es die Varieté-Gala auf der Sparkassen-Bühne. Zum großen Finale wird am Sonntagabend eingeladen, dort stellen die besten Künstler des Festivals noch einmal ihr Können unter Beweis. Die Seilbahn fährt Freitag und Samstag bis 0 Uhr und Sonntag bis 22 Uhr.

Die Festung Ehrenbreitstein wird auch in diesem Jahr wieder zur Bühne für Gaukler. Pressestelle Café Hahn

Am Laacher See geht die Kultur- und Erlebniswoche zur "Nacht der Vulkane" in den Endspurt. Am Freitag findet um 20 Uhr in Mendig ein Jazz-Konzert mit "Joe Wulf & the Gentlemen of Swing" statt. Am Samstag beginnt um 14:30 Uhr in Niederdürenbach-Hain das Lichterfest. Die Besucher erwartet laut Veranstalter ein "buntes Markttreiben" mit Rahmenprogramm.

Angekündigt ist etwa eine afrikanische Akrobatik-Show, ein Kinder-Mitmach-Theater sowie Auftritte des Chaos-Orchesters Weibern und der Cover-Band "Schall und Rauch". Um 23 Uhr gibt es den großen simulierten "Vulkanausbruch" vor der Burg Olbrück.

Am 28. und 29. Juli findet das 41. Rengsdorfer Rockfestival statt. Zu "Rock the forest" sind acht Bands angekündigt. Los geht es am Freitag ab 17 Uhr, Headliner ist die Queen-Coverband "The Queen Kings", die um 22 Uhr auf die Bühne tritt. Am Samstag beginnt das Festival bereits um 17:30 Uhr. Das komplette Line-up gibt es auf der Webseite der Rockfreunde Rengsdorf zu sehen.

Die Filmnächte am Rheinufer in Andernach fanden 2022 zum ersten Mal statt. Pressestelle Stadt Andernach

Zum zweiten Mal können Kinofans in dieser Woche in Andernach Kino unter freiem Himmel genießen. Beim Andernacher Sommer Open-Air können die Besucherinnen und Besucher am Rheinufer des Bollwerks Konrad-Adenauer-Allee auf Liegestühlen am Freitag den Film "Bohemian Rhapsody" sehen, am Samstag läuft die Beziehungskomödie "NoHard Feelings" mit Jennifer Lawrence.

Die Kinofilme beginnen mit Sonnenuntergang gegen 21:30 Uhr. Vorher gibt es Live-Musik zu hören. Jeder sollte wetterfeste Kleidung einpacken, falls es regnerisch oder kühl ist. Auch bei Regen läuft der Film, insofern es keine Sicherheitsbedenken gibt.

In Montabaur findet auf dem Flugplatz an diesem Wochenende das erste Subwood-Festival statt. Die Rockveranstaltung gibt Punk- und Metalbands eine Bühne. Einlass ist am Samstag um 13 Uhr, ab 14 Uhr beginnen die Konzerte. Headliner ist die Band "Alarmsignal".

In Braubach beginnt am Samstag im Schloss Philippsburg der Braubacher Kultursommer - eine Veranstaltungsreihe mit klassischer, Pop- und Rockmusik. Los geht es mit einem Chansonabend. Marlene Dietrich und Edith Piaf feiern Auferstehung, wenn Silva Heil und Ulrich Cleves in "La vie en rose" ihre Hommage an die beiden Weltstars geben. Der Braubacher Kultursommer geht bis zum 15. September.

Beim Open-Air-Kino-Erlebnis im Klostergarten Oberwesel gibt es "Fisherman’s Friends" zu sehen. SWR

In Oberwesel lädt das Kulturhaus am Samstag zum Kino in den Klostergarten - gezeigt wird der britische Film "Fishermans Friends". Der Kinofilm, eine Komödie um einen stimmgewaltigen Shanty-Chor - wird mit Einbruch der Dunkelheit im Klostergarten in Oberwesel gezeigt, vorher gibt es nach Veranstalterangaben ab 19 Uhr ein Live-Konzert. Das Kulturhaus als Veranstalter ist dieses Jahr als Kooperationspartner bei den Heimat Europa Filmfestspielen in Simmern im Hunsrück dabei.

Am Samstag spielt die weltbekannte Band "Fury in the Slaughterhouse" im Rahmen ihrer Open-Air-Tour zum neuen Album "Hope" ein Konzert auf der Freilichtbühne Loreley. Beginn ist um 20:30 Uhr, um 18 Uhr ist Einlass. Vor dem Hauptact steht Singer-Songwriter "Thees Uhlmann" mit seiner Band auf der Bühne.

Fury in the Slaughterhouse treten bei ihrer Open-Air Tour "Hope" auch auf der Freilichtbühne auf der Loreley auf. SWR

Am 29. Juli steht bei diesem Weinfest der Burgunder im Mittelpunkt. Nach Angaben des Veranstalters haben drei Weingüter das Burgunderfest in Bad Neuenahr-Ahrweíler ins Leben gerufen. Das Fest wird inmitten von Weinbergen gefeiert. Entlang des Wegs gibt es auch kleine Probier- und Vesperstände.

Ab 17 Uhr beginnt der Tanz auf der Festwiese über den Weinbergen von Bad Neuenahr. Das Burgunderfest ist ein Wanderfest, die Festwiese liegt inmitten der Weinberge am Ende der Wanderung. Die Festwiese ist laut Veranstalter auch innerhalb von rund 15 Gehminuten vom Bahnhof Bad Neuenahr über die Bergstraße oder das Schwertstal zu erreichen.

Der Wetterbericht für die Region Koblenz ist am Wochenende eher durchwachsen. Wem Open-Air-Veranstaltungen deshalb zu unsicher sind, für den bietet sich zum Beispiel ein Besuch der Kunsthandwerksmesse "Unikat sucht Liebhaber" in der Sayner Hütte an. Auch viele Museen haben geöffnet. Das Landesmuseum auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz zeigt etwa eine interaktive Erlebnisausstellung zu Gesten.

In der Stadtgalerie Neuwied gibt es eine Streetart-Ausstellung zu sehen und im Geysir-Museum in Andernach können Interessierte Wissenswertes zu den Ursprüngen des Geysirs erfahren.